Teatro Amazonas conta com 24 artistas para ‘Um amor de Natal’; veja a lista dos selecionados

Um dos eventos mais esperados do ano, o tradicional Concerto de Natal, já tem seu elenco principal definido. Após quatro dias de audições, que contou com a participação de 200 candidatos, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), anuncia os atores selecionados que darão vida ao espetáculo ‘Cantata Cênica de Natal – Natividade’, do escritor Max Carphentier. O Concerto de Natal faz parte da programação ‘Um amor de Natal’ do Fundo de Promoção Social (FPS).

Foram selecionados 24 artistas para compor os dois elencos principais que irão se alternar no palco do Teatro Amazonas, durante o mês de dezembro. São eles: Emanuel Conde e Marden Jefite (São José), Dhijana Nobre e Mirian Abad (Maria), Isabelle Sabrié, Patrícia Chaves (Voz da Estrela Guia), Thalita Azevedo e Marinete Negrão (Isabel), Fabiano Cardoso e Miqueias William (Gaspar), Enrique Bravo e Juremir Vieira (Anjo Gabriel, Melchior), Roberto Paulo e Luiz Carlos L. da Silva (Baltasar), Jorjão Pampolha e Davi Chaves (Papai Noel), Katia Freitas e Tamar Freitas (Pastora 1), Carol Martins e Elane Monteiro (Pastora 2), Raquel Machado e Damares Machado (Pastora 3), Vicente Henrique e Paulo Queiroz (Jesus).

De acordo com o diretor geral do espetáculo, o secretário estadual de cultura, Robério Braga, a grande participação dos amazonenses nas audições é mais uma prova de que o evento está consolidado. “É muito importante e gratificante ter aqui tantos artistas talentosos entusiasmados em contracenar uma obra tão especial, como esta que Max Carphentier escreveu especialmente para o Concerto de Natal. Nas audições tivemos a participação de muitos candidatos de altíssimo nível, que superou a nossa expectativa. Mantemos a essência amazonense no concerto de Natal, que há 14 anos é palco de emoção e que mais uma vez recebe os talentos da terra, neste ano tão especial que comemoramos os 120 anos do Teatro Amazonas”, declara.

Tradição

Segundo o escritor Max Carphentier é sempre uma satisfação se reportar ao dia do Natal. “Este foi um convite que me deixou muito feliz. A obra respeita a tradição do Natal, mas incorpora temas da atualidade, trazendo a alegria e o encontro com a eternidade. Estou ansioso para ver o resultado final. Diante de uma equipe de profissionais e artistas brilhantes tenho a convicção que teremos um ótimo Concerto de Natal”, afirma.

Um dos selecionados, o vocalista da Banda Ases do pagode, Jorjão Pampolha, recebeu com euforia a notícia da sua classificação. “Na audição ocorreu tudo bem, porém estava meio apreensivo. Achei que não tinha conseguido uma vaga no elenco. Estou muito feliz! Ser selecionado entre 200 candidatos para fazer o papel do Papai Noel é motivo de grande alegria”, ressalta.

