Teatro Amazonas comemora 120 anos neste sábado

O principal cartão-postal do Estado completa 120 anos, neste sábado (31). O imponente Teatro Amazonas, fundado em 1896, comemora mais um ano embelezando a cidade e enchendo de orgulho aqueles que podem pisar em seu palco para apresentações. A construção, que começou em 1883, transformou a paisagem de Manaus, dando ares de modernidade e progresso para a capital.

Símbolo de progresso, o Teatro Amazonas agrega valor arquitetônico e histórico para a capital. É uma obra arquitetônica baseada nos padrões europeus, feita durante o período conhecido como Belle Époque. O audacioso projeto só foi possível pelo montante de dinheiro que circulava na cidade no período do Ciclo da Borracha, as três décadas do maior auge econômico amazonense que proporcionaram desenvolvimento socioeconômico para Manaus.

Desde a inauguração artística, com a Companhia Lírica Italiana, que encenou “La Gioconda”, de Ponchielli, vários espetáculos já passaram pelos palcos do teatro com renomados profissionais do cenário cultural.

Para o diretor dos Corpos Artísticos do Amazonas e maestro adjunto da Orquestra Amazonas Filarmônica, Marcelo de Jesus, são 15 anos de muito amor pelo trabalho dentro do teatro. “O Teatro Amazonas é uma coisa viva. Sinto que ele também tem alma muito forte, ele te convida a ficar ali dentro. É um lugar confortável, apesar de toda a imponência”.

Marcelo revela que, às vezes, quando começa a se acostumar com a beleza do teatro diante dos seus olhos, algo vem e o desperta. “De vez em quando me anestesio, aí paro, assisto a um ensaio, olho para o lado e me dou conta de como esse teatro é bonito”, diz o maestro, que entra quase diariamente no cartão-postal manauense.

Essa aura de magia ao se apresentar no Teatro Amazonas também é descrita pelo guitarrista e fundador da banda amazonense Os Tucumanus, Denilson Novo. “Todos as vezes em que a banda se apresentou no teatro eu toquei descalço, porque é uma energia muito forte. É uma honra poder tocar em um palco onde atores, dançarinos e músicos do mundo inteiro já pisaram. Essas energias ficam e fortalecem quem se apresenta”, comenta o músico.

Já o bailarino amazonense Marcelo Mourão, que pisou em diversos palcos do Brasil e do exterior, conta que se apresentar no Teatro Amazonas tem um gosto todo especial. “É sempre um prazer muito grande, sinto-me à vontade nos bastidores, com o público. Dançar aqui é como um presente para mim e um presente para o público que vem assistir. É realmente muito importante para mim, sinto-me em casa”, afirma.

Tombamento

O Teatro Amazonas foi tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em novembro de 1966. À frente da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) há quase duas décadas, o secretário Robério Braga acredita que, a cada ano, o monumento se torna mais importante. Para ele, o momento mais marcante aconteceu durante a realização do terceiro Festival Amazonas de Ópera, em 1999, quando a produção do evento deixou de importar cenários, figurinos e emprestar orquestra. “É importante porque foi nesse ano que começou a transformação para termos um corpo de artistas fixo da nossa terra no teatro. Manaus é a única cidade que tem um teatro como referência. Se você for observar, no Rio de Janeiro é o Corcovado, não o Teatro Municipal”.

O secretário comenta sobre a importância do Teatro Amazonas ser o principal polo de arte do Estado. “A população adotou o teatro, ele é utilizado para todas as artes, concerto de Natal, desfile de fantasias. Ele assumiu a função para o qual foi feito”. Quanto à manutenção do local, Robério explica que existe um plano de tratamento que prevê reformas a cada 10 anos. O plano inclui, ainda, uma equipe técnica completa para a conservação da estrutura.

Mais de um século depois, a obra, que demorou 13 anos para ficar pronta, continua imponente e sendo considerada um dos cartões-postais mais importantes da região Norte e do país. O sonho de ter um teatro luxuoso é real.

Exposição e campanha

A exposição fotográfica “Fragmentos – Teatro Amazonas 120 Anos”, que começou no dia 14, no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ – avenida Eduardo Ribeiro, Centro), com obras de vários fotógrafos participantes do grupo “Fotógrafos da Madrugada”, encerra amanhã e é uma das mostras comemorativas do aniversário do teatro.

Além dessa exposição há, ainda, a oportunidade de participar da campanha “Teatro Amazonas 120 anos: declare seu amor pelo Teatro” enviando fotos. “Recebemos fotos, bilhetes e filmetos não só de Manaus, mas de várias partes do mundo”, diz o secretário Robério Braga.

A temporada de atividades comemorativas aos 120 anos vai se estender até o dia 31 de dezembro de 2017, pois, apesar de inaugurado em dezembro de 1986, foi só em janeiro do ano posterior que o Teatro Amazonas iniciou suas atividades artísticas. Assim, serão oferecidos ao público dois anos de ações comemorativas.

Laize Minelli

Jornal EM TEMPO