TCU constata riscos e desafios para combater a biopirataria na Amazônia

Ações de combate à biopirataria estão enfraquecidas e se tornado cada vez mais deficientes devido à perda de recursos para pesquisas e a escassez de mão de obra para as fiscalizações, segundo constatou uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). Para achar novas soluções e diminuir os impactos negativos, o assunto será discutido ainda este mês na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Conforme o relatório do TCU, o Estado do Amazonas, por estar particularmente encravado no seio da maior região que concentra o patrimônio genético, induz à posse de parte expressiva dessa riqueza. O documento do tribunal destacou que a biopirataria não é tipificada como crime na legislação brasileira. Por outro lado, apenas a atuação repressiva do Estado não se mostra suficiente para resguardar a titularidade desse patrimônio genético.

Para realizar o levantamento que comprovou as deficiências nas ações, o TCU verificou algumas situações que envolvem as ações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Amazonas, no combate à obtenção de remessa ilegais do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado (biopirataria em sentido estrito); a infraestrutura dos órgãos avaliados; o planejamento com base em análise de riscos e informações de inteligência; as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).

Avaliações

Foram avaliados também se os recursos naturais mais cobiçados por grandes indústrias da atualidade estão ligados ao patrimônio genético e aos conhecimentos de comunidades tradicionais a eles associados. Por exemplo, setores como os de medicamentos, cosméticos, produtos químicos e alimentos, entre outros, que buscam na natureza ainda inexplorada elementos que possam constituir a base de novos produtos, e desta forma sair na frente de suas concorrentes na ampliação de seus

mercados consumidores.

Após essa etapa ficou evidente que, apenas um reduzido grupo de servidores dos órgãos atua, de forma não exclusiva, no combate à biopirataria e nas pesquisas que envolvem o tema. O TCU afirma no documento que isso se dá principalmente pela perda de servidores por processos de aposentadoria, remoção ou mesmo aprovações em outros concursos. A ausência de estudo sistematizado para definir a lotação adequada para cada unidade contribui para a situação.

A entidade concluiu ainda que a falta de percepção do governo federal em relação à biopirataria é um problema que afeta os interesses nacionais, assim como a ausência do Estado na Amazônia, em especial no interior dos Estados do Bioma Amazônia.

Dificuldade para fiscalizar

O outro foco de combate é o investimento em pesquisa, ciência e tecnologia no país, de forma a catalogar sistematicamente os recursos da biodiversidade brasileira, e permitir que aqueles com potencial econômico sejam utilizados em conformidade com os interesses nacionais e, sendo o caso, com a regular repartição com comunidades detentoras de conhecimento tradicional.

Na ocasião, o superintendente substituto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama-AM), Geandro Guerreiro, disse que após a edição na lei que envolve a biopirataria, ocorrida no ano passado, o órgão vem encontrando dificuldades de fiscalizar os pesquisadores de patrimônios genéticos. De acordo com Guerreiro, alguns casos que foram monitorados pelo órgão, supostamente estavam sendo mascarados para que os autores não fossem penalizados.

“Esses pesquisadores terão um ano para se regularizarem. Nós realizamos algum tipo de monitoramento das remessas que vão para o exterior e identificando alguma coisa suspeita acionamos a Polícia Federal. Mas, no que compete ao Ibama, não temos como enquadrar o indivíduo em situação suspeita, que esteja com algum patrimônio genético não autorizado”, comentou.

Monitoramento

Em relação ao monitoramento, Geandro Pantoja ressaltou que só pode ser feito devido a essa nova legislação. Biopirataria não é crime, é apenas infração administrativa, ou seja, se um biopirata é abordado no aeroporto e estiver irregularmente com um material genético de um determinado animal, não será penalizado se alegar que é biopirataria”, disse.

