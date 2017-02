TCE vai avaliar pedido de suspensão do reajuste da tarifa de ônibus

O Ministério Público de Contas (MPC) ingressou com um pedido cautelar, nesta quarta-feira (1º), para suspender o reajuste da tarifa do transporte público de Manaus. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) vai avaliar a solicitação e a Prefeitura de Manaus vai aguardar a decisão para se pronunciar oficialmente. A nova tarifa de R$ 3,30 começou a valer no último sábado (28).

Conforme o documento, foram encontradas várias irregularidades no sistema de transporte público da capital. Devido ao novo reajuste, o MPC solicitou informações e documentos da Prefeitura de Manaus e da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), referentes a nova tarifa. O pedido visou a exposição das planilhas apresentadas pelos empresários sobre o estudo que levou ao reajuste, além de informações concretas sobre quantos ônibus novos serão adquiridos nos próximos meses, quais os valores dos subsídios e da isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre outras.

De acordo com o documento, o MPC mandou um oficio ao titular da SMTU, informando sobre as irregularidades. Entretanto, devido aos reflexos negativos do reajuste, o órgão decidiu que não seria razoável aguardar a reposta do diretor. Então, resolveu entrar com o pedido cautelar no TCE.

O MPC quer que a tarifa seja suspensa até que seja apresentado pelo TCE todos os documentos e números de controle da equação econômico-financeira dos contratos de concessão em vigor. Até a última sexta-feira (27), os usuários estavam pagando R$ 3, sendo que a Prefeitura de Manaus pagava R$ 0,15 em forma de subsídios. No sábado (28), a tarifa passou para R$ 3, 30 inteira e o valor para estudantes continuou R$ 1,50.

A Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) informou que a prefeitura já tomou conhecimento do documento, mas vai esperar a decisão do TCE sobre a suspensão para poder se pronunciar.

Mara Magalhães

EM TEMPO