TCE suspende obras e processo licitatório de quiosques comerciais na Ponta Negra

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) determinou, no início da tarde desta terça-feira (22), a suspensão da contratação de permissionários para quiosques do Parque Cultural de Esporte e Lazer da Ponta Negra por possíveis irregularidades no processo licitatório nº 4/2016 com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O órgão também determinou a paralisação imediata de obras no local, conforme representação da empresa CV Indústria e Comércio de Alimentos – EPP.

As duas medidas cautelares foram assinadas pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e relator das contas do Implurb, Mario de Mello. A denúncia contra a nova licitação foi protocolizada pela empresa Nikkei Restaurante Comida Asiática e Peruana Eireli, que informou ao TCE, conforme a representação, que o órgão não poderia realizar a concorrência, já que dois dos três pontos comerciais, localizados no Parque Cultural Ponta Negra, integram o processo licitatório que está suspenso, desde o mês passado, por decisão cautelar no Processo nº 14118/2016.

De acordo com o conselheiro Mario de Mello, não se pode dar prosseguimento à construção ou demolição de quiosques na Ponta Negra sem que sejam sanados os diversos pontos de irregularidades apontados na licitação nº 3, suspensa em outubro passado, cujo processo está em tramitação no TCE.

A resposta do Implurb aos questionamentos feitos à licitação passada foi entregue ao TCE no último dia 9 de novembro e estão em análise. O diretor-presidente do instituto municipal, Roberto Moita, deverá ser notificado nas próximas horas e terá o prazo de 15 dias para se explicar à Corte de Contas sobre o possível descumprimento de decisão.

Com informações da assessoria