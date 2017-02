TCE rejeita pedido do MPC e garante verba da Prefeitura para Carnaval

O Carnaval de Manaus está garantido. O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) rejeitou o pedido do Ministério Público de Contas (MPC) para suspender o repasse de R$ 2,8 milhões da Fundação Municipal de Turismo e Eventos (Manauscult). A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (3), pela conselheira do órgão Yara Lins dos Santos.

No último dia 20 de janeiro, o MPC, por meio de medida cautelar, pediu ao cancelamento dos efeitos dos Editais de Chamamento Público 9/2016 e 1/2017 da Manauscult. Os documentos visam selecionar organizações da sociedade civil interessadas em incentivos para serviços e estruturas para celebrarem o carnaval. O MPC atribuiu o gasto como “sem razão e ilegítimo”.

Após análise das justificativas realizadas pelo diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, a conselheira vetou o pedido do Ministério Público e enfatizou que o recurso em questão é respaldado na Lei Orçamentária (LOA) do município de Manaus, que após o devido trâmite legislativo, autorizado o desembolso, o que torna o repasse legítimo.

Os eventos que podem ser abrangidos pelo edital são as bandas e blocos de rua, além da execução dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, ‘A’, ‘B’ e ‘C’, do Carnaval de 2017.

Segundo o vice-presidente da Comissão Executiva Das Escolas De Samba De Manaus (Ceesma), Saulo Borges, as escolas de samba tem até a próxima quarta-feira (8) para entrega de propostas para a Manauscult.

“A prefeitura vai ajudar as escolas de samba por meio do edital. Os grupos têm até semana que vem para protocolar os documentos e depois aguardar o resultado das análises. Enquanto o Governo vai ajudar com a parte da estrutura do Sambódromo, garantindo o policiamento no dia”, explicou.

Recursos

O resultado do primeiro edital foi divulgado no dia 15 de janeiro e previa até R$ 1,3 milhões, para os blocos e bandas de rua. Cem propostas foram contempladas e vão contar com apoio de som, palco e iluminação. Os eventos devem ser realizados entre 10 de fevereiro e 12 de março.

Já o segundo edital prevê o repasse de até R$ 1.537.995,00 para fomento ao desfile das escolas de samba. No total, os editais somam R$ 2.837.995,00 de orçamento.

Manoela Moura

Com informações da assessoria