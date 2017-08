TCE-AM reconhece melhoria da questão da transparência em Manaus

Prefeito de Manaus Arthur Neto visita TCE -foto: Divulgação

Depois de ser avaliada como a capital brasileira que mais cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2016, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Manaus foi considerada como exemplo a ser seguida pelos demais municípios do Amazonas no que se refere à questão da transparência.

O reconhecimento à gestão municipal foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), nesta terça-feira, 29/8, em visita do prefeito Arthur Virgílio Neto ao conselheiro presidente Ari Jorge Moutinho Júnior. “Fiquei muito contente com essa notícia, porque mostra a seriedade com que gerimos os recursos públicos”, disse o prefeito.

Ainda segundo Arthur, desde 2013, a Prefeitura de Manaus deu início ao processo de modernização da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), que tem possibilitado avanços significativos na administração, como a redução de gastos e a ampliação da capacidade de investimentos, além do acesso mais preciso e transparente aos dados financeiros.

“Foram medidas como essas que nos possibilitaram manter o crescimento da cidade, mesmo diante da crise econômica. É essa saúde financeira que garante que não atrasemos os salários dos nossos servidores, com provisionamento antecipado do 13º salário, bem como a realização de obras e outras melhorias para população por meio dos próprios recursos do Município”, afirmou o prefeito.

Para o presidente da Corte de Contas, as boas práticas da capital amazonense e do Portal da Transparência Municipal devem ser seguidas pelos municípios do interior do Amazonas. “Nós, enquanto Tribunal, reconhecemos as melhorias obtidas nesse sentido e as prefeituras do interior devem, cada vez mais, buscar essa integração e a modernização proporcional ao tamanho de cada localidade”, destacou Ari Moutinho Júnior ao sugerir que a Prefeitura de Manaus abra suas portas aos demais prefeitos do Amazonas para que conheçam e vejam as possibilidades de implantarem em seus municípios o modelo de Data Center e demais sistemas utilizados pela Semef.

Operação limpeza: Prefeitura intensifica remoção de lixo em igarapés