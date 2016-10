TCE-AM divulga lista de candidatos e local de provas de estágio

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou, no Diário Oficial Eletrônico publicado no final da tarde de quinta-feira (27), a relação dos candidatos selecionados para concorrer as 21 vagas de estágio e à formação de cadastro reserva da corte de Contas. As provas — previstas para o dia 13 de novembro — serão realizadas na Escola Superior de Tecnologia (antiga UTAM), situada na avenida Darcy Vargas, a partir das 13h, com três horas de duração.

Dos 3,5 mil pré-inscritos, apenas 1.200 confirmaram as inscrições na sede do TCE ao apresentarem o comprovante de rendimento escolar acima de seis (6) pontos e outras documentações exigidas no edital.

Para preenchimento imediato, estão sendo oferecidas nove vagas para direito, cinco para administração, seis para contabilidade e uma para arquivologia e ainda a formação de cadastro reserva para os quatro cursos citados e também para as áreas de economia, engenharia civil, tecnologia da informação e comunicação.

O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 812, auxílio-transporte no valor de R$ 121 e seguro contra acidentes pessoais.

Com informações da assessoria