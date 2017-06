TCE-AM aprova contas de José Melo com ressalvas

As contas analisadas são referentes ao ano de 2016 da administração José Melo | Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aprovou na manhã de ontem, por maioria de votos, a gestão fiscal referente ao ano de 2016 da administração do ex-governador José Melo (Pros). Os membros da Corte de contas acompanharam o voto do relator, conselheiro Mário Melo, que deu parecer prévio para aprovação regular com ressalvas das contas do ex-chefe do executivo estadual.

O relatório de Mário Melo, a princípio, era para que as contas fossem aprovadas com ressalvas e recomendações, mas, foi modificado com o pedido do conselheiro Júlio Pinheiro, indicando que todas as recomendações, tanto do Ministério Público de Contas (MPC) quanto do presidente da Corte de contas, conselheiro Ari Moutinho, fossem transformadas em ressalvas.

Acompanharam o voto do relator Mário Melo os conselheiros Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Júlio Cabral e Josué Filho. O parecer prévio de aprovação será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), onde deve ser apreciado pelos 24 deputados estaduais, que deverão acompanhar ou rejeitar o parecer do TCE-AM.

