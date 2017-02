Taxistas pedem o fim do Yet GO e Uber em Manaus

Cerca de 100 taxistas realizaram um ato de protesto em frente à Câmara Municipal de Manaus, Zona Oeste (CMM), na manhã desta segunda-feira (13). O motivo é a proliferação do transporte clandestino em Manaus. De acordo com os taxistas, a chegada de novos modelos de condução de passageiros vem provocando a queda de mais de 40% na arrecadação da categoria.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sintax), Luiz Augusto, disse que além da desleal concorrência do Yet´GO, que começou a operar recentemente em Manaus, a classe está sofrendo uma nova ameaça com a implantação de mais um aplicativo de transporte particular. Segundo o dirigente, a coordenação do Uber manteve contato com a CMM nas últimas semanas, solicitando a permissão para atuar na capital.

Augusto destacou ainda que, a grande procura da população por esses transportes clandestino, vem ocasionando perdas também para o município, que deixa de arrecadar impostos, uma vez que não existem cobranças de tributos para esse tipo de atividade.

“Nós somos contra o Uber, Yet GO e todos que não forem regulamentados. Eles oferecem um desconto de 40% e isso é proibido por lei. Consideramos ambas empresas como transportadoras clandestinas. Não vamos aceitar essas questões. Vamos para o plenário mostrar indignação contra essas operadoras. Queremos uma audiência pública para discutir oal assunto”, protestou o presidente do Sintax.

O taxista João Carlos Souza, 48 anos, alegou que alguns colegas aumentaram a carga horaria e estão trabalhando mais de 18 horas por dia para pagar dívidas como aluguel da placa e financiamento do carro. O permissionário ressaltou que Manaus não tem demanda para um novo modelo de condução e, caso seja consolidado esse tipo de sistema, a categoria dos taxistas corre grande risco de extinção na cidade.

“Somos uma categoria com mais de 4 mil permissionários e mais 3 mil auxiliares, fiscalizados diariamente pelos órgãos competentes e mesmo assim ainda acontece alguns problemas. Agora imagina um transporte que não tem fiscalização alguma, nem regulamentação e sai trabalhando com um carro particular, com motoristas sem qualificação nenhuma. Precisamos ser claros e mostrar para a população o risco que eles oferecem. Isso pode ser o sinal para o fim da nossa categoria. Pode parecer dramático, mas é a pura realidade”, salientou o segundo secretário do Sintax.

Gerson Freitas

EM TEMPO