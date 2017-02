Taxistas pedem mais rigor na fiscalização do Yet Go e ameaçam paralisação

Na tarde desta segunda-feira (6), representantes do Sindicato dos Taxistas de Manaus estiveram reunidos com a Prefeitura de Manaus para tratar sobre medidas contra o aumento do transporte clandestino de passageiros em Manaus. O principal alvo da categoria é o serviço oferecido, por meio do aplicativo Yet Go, que foi lançado recentemente em Manaus e que já possui mais de 200 motoristas cadastrados.

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Aldo Albuquerque, destacou que no período de 15 dias realizará uma grande operação de fiscalização para identificar veículos que estejam fora das conformidades, além de motoristas com documentação irregular.

“Com o apoio de órgãos municipais e estaduais, vamos mobilizar uma grande equipe e sair nas ruas de Manaus parando qualquer veículo que oferte o transporte de passageiros, seja ele convencional (táxi) ou pessoal (Yet Go)”, destacou.

Já o presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus, Luiz Aguiar, informou que, caso a medida não aconteça nos próximos dias, os taxistas ameaçam paralisar as atividades.

“Estamos buscando uma solução para inibir esse tipo de transporte irregular que está crescendo e se expandindo em nossa cidade. Caso os órgãos competentes não se mobilizem em prol dessa questão, nós iremos realizar uma paralisação com todos os táxis bloqueando o trânsito em uma das principais vias da cidade, principalmente no horário de pico”, ameaçou.

A reunião a portas fechadas contou com a participação do vereador e representante da categoria, Elissandro Bessa (PHS), e também do vereador Rosivaldo Cordovil.

Yet Go

Concorrente gaúcho do famoso Uber, o serviço, disponibilizado por meio de um aplicativo (APP), promete descontos de até 40% se comparado ao serviço convencional de táxi e mototáxi.

O principal diferencial do concorrente dos taxistas é que o serviço é tabelado pelo próprio APP e não há cobrança em bandeira dois, independente do horário e dia, principalmente em feriados e fins de semana. Essa variável está causando transtorno entre os taxistas e os motoristas informais, que a cada dia ganham mais espaço e adeptos ao novo modelo de transporte.

Isac Sharlon

EM TEMPO