Taxistas organizam manifestação para pedir mais segurança

Cerca de 80 taxistas se reuniram no início da noite desta segunda-feira (14), em frente ao Relógio Municipal de Manaus, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, Zona Sul da capital para organizar uma manifestação pacífica nesta quarta-feira (16) às 17h.

O ato será em protesto pela morte do taxista Leonardo Mascarenhas, ocorrida no último dia 5, no Coroado na Zona Leste e ao esfaqueamento do taxista Raimundo Francisco no fim da tarde desta segunda no Petrópolis na Zona Sul, o qual se encontra em estado estável no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

Um dos organizadores do ato, o taxista Jonatas Emanuel, 28, disse que a convocação está sendo feita através da internet. “Queremos chegar até nossas autoridades. Precisamos exigir segurança aos que estão no poder. Os bandidos quando são presos, têm todas as regalias possíveis, até mesmo auxílio financeiro, mas esse recurso, nós aqui que produzimos para eles. Até quando isso continuará”, indagou.

O taxista explica que a sua família teme o trabalho. “Saio de casa todas as noites e não sei se volto. A família sente medo, mas preciso prosseguir com as minhas corridas, para sustentar meus três filhos e minha esposa. Os números nos assustam, já, que todos os dias algum taxista é esfaqueado ou morto. Entregamos nossas vidas nas mãos de Deus todos os dias antes de sair de casa. Estamos à mercê dos bandidos”, repudiou Jonatas.

Cerca de três mil dos 4.042 taxistas são esperados para a manifestação. “Estamos convidando todos. Tanto de Manaus como das demais cidades vizinhas. Nossa união fará a força. Temos voz e iremos à luta”, disse Jonatas, que atua no exercício há nove anos e por pouco não foi esfaqueado em duas ocasiões.

O taxista César Silva é um dos que participarão da manifestação e garantiu que o protesto será pacífico. “Vamos começar no horário de pico e queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. Provavelmente nosso trajeto será da avenida Eduardo Ribeiro até a avenida Joaquim Nabuco”.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO