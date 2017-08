Taxistas oferecem corridas gratuitas para divulgar novo sistema de preços em Manaus

Usuários aprovaram o novo sistema dos taxistas – Divulgação

Depois de lançar o táxi compartilhado em Manaus, mesmo sendo proibido por lei, conforme a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), taxistas pretendem promover nesta quarta-feira (30), a partir das 6h, corridas gratuitas entre o bairro Petrópolis, Zona Sul, e o centro da cidade. A gratuidade valerá para as primeiras 20 corridas.

Conforme o representante do movimento a favor do compartilhamento nas corridas de táxis, Marcos Adriano Colares, o evento servirá para testar a novidade da modalidade. A gratuidade busca, também, chamar a atenção do poder público para a legalização dos motoristas do Uber.

“Joje) teremos essa ação em forma de protesto por conta da não fiscalização do transporte clandestino e mostrar para população que é um serviço viável, barato e seguro. É o momento de apresentarmos essa nova opção para a população. Os veículos vão pegar os passageiros no posto Amarelinho, no bairro Petrópolis”, disse.

Para fazer frente à concorrência dos serviços do aplicativo, que oferece preços mais em conta, motoristas de táxis vão cobrar R$ 5 e $ 10 em corridas compartilhadas

Colares afirmou que, mesmo a SMTU informando que a corrida compartilhada é proibida, os motoristas continuarão a oferecer a possibilidade de táxis compartilhados para os usuários de Manaus. Segundo ele, o táxi compartilhado tem sido um sucesso e a classe de taxistas está feliz ao ver uma melhora no setor que havia registrado queda na procura por conta do Uber.

“A princípio essa é a novidade que temos a oferecer para a população amazonense. Vamos avaliar novos lançamentos para buscar uma saída para essa concorrência desleal”, disse o motorista.

Preocupação

Em nota, a SMTU informou que vê com preocupação o compartilhamento de veículos de táxi entre passageiros, uma vez que o órgão sempre manteve as portas abertas para o diálogo com a classe, fortalecendo esse contato nos últimos meses em busca de alternativas que aprimorem o serviço e ofereçam melhor competitividade. Conforme o artigo 61, inciso XI da lei municipal 2.088 de 2015, é proibido aos taxistas realizarem viagens compartilhadas.

O vendedor Andrei Farias, 29, morador do bairro Petrópolis – local onde deverá ocorrer o transporte gratuito – afirmou que vai seguir a ”onda” dos compartilhados para economizar quando for fazer compras no centro da cidade. Ele afirma que não vai perder a promoção de hoje, e deverá ir ao centro sem pagar nada e voltar com as compras para abastecer sua banca de frutas em um valor de R$ 10.

“Vou ao Centro três vezes por semana para abastecer minha banca de frutas. Gastava, em média, R$ 150, no mínimo, mas agora, posso ir mais vezes e gastar menos de R$ 50. Sobra dinheiro para investir em novas compras e poderei ter sempre produtos novos”, comentou Farias.

