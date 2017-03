Taxistas apresentam propostas de melhorias no serviço na prefeitura

Representantes da categoria de taxistas foram à sede da prefeitura de Manaus para apresentar uma série de propostas visando a melhoria do serviço para a população, na manhã desta segunda-feira (20). A categoria foi recebida pelo prefeito em exercício Marcos Rotta.

“Os taxistas formam uma classe muito bem organizada e legalizada do transporte de Manaus. É nosso interesse manter o diálogo e ajudá-los em suas necessidades, pensando sempre em ter como resultado final um melhor atendimento à população”, ressaltou Rotta.

Segundo o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB-AM), Petrúcio Magalhães, entre as propostas apresentadas pela categoria está a veiculação de uma campanha publicitária, mostrando as vantagens oferecidas para quem se utiliza deste tipo de transporte. “Queremos mostrar que prestamos um serviço seguro e de boa qualidade. Nossa ideia é aproximar os nossos profissionais dos usuários”, disse.

A reunião foi intermediada pelo vereador Elissandro Bessa (PHS) e também contou com a presença do presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sindtax), Luiz Augusto. “Foi um primeiro encontro e fomos muito bem recebidos. Ainda esta semana vamos nos reunir novamente para tratar de questões mais específicas, como as condições de atuação no Centro, entre outras pautas”, explicou Luiz Augusto.

Com informações da assessoria