Taxistas adotam sistema de ‘Táxi Compartilhado’ para concorrer com Uber em Manaus

A medida, segundo os taxista, é devido ao prejuizo gerado após o Uber ser implatdo em Manaus – fotos:

Michael Dantas

Diante da concorrência de aplicativos, como Uber e Yet GO, taxistas de Manaus encontraram na corrida compartilhada uma possibilidade de driblar as dificuldades financeiras encontradas pela classe. Eles adotaram uma tabela que vai cobrar R$ 5 e R$ 10, dependendo da distância, nesse tipo de corrida, e já possuem pontos estratégicos na cidade para atender os usuários.

Entretanto, conforme a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a prática é ilegal. Segundo o órgão, o artigo 61, do inciso 11, da lei municipal 2.008 de 2015, informa que é proibido aos taxistas realizarem viagens compartilhadas.

Leia também: Ter carro próprio ou usar o Uber: tendência da economia compartilhada

Um dos representantes do movimento a favor do compartilhamento nas corridas de táxis, Marcos Adriano Colares, 34, afirma que a ideia surgiu em uma comissão formada pelos próprios taxistas. A estratégia é que os mais de 4 mil taxistas, em Manaus, façam a adesão ao movimento.

Conforme Colares, a classe está esperando há mais de oito meses por uma solução do poder público no que tange a questão dos aplicativos de transportes. “Não estamos conseguindo fazer nem a diária do carro, que gira em torno de R$ 140, mais a gasolina. O taxista, hoje, sai devendo, em média, R$ 200 todos os dias, mas não estamos fazendo nem R$ 80”, contou Colares.

Para fazer frente à concorrência dos serviços do aplicativo, motoristas de táxis vão cobrar R$ 5 e $ 10 em corridas compartilhadas

O taxista explica ainda que a classe não é contra os aplicativos, mas espera uma regulamentação por parte do poder público para que as corridas sejam justas e que possam concorrer de “igual para igual”. Segundo ele, os taxistas precisam pagar, ainda, um valor que pode chegar a R$ 100 semanalmente para os rádios táxis, além dos impostos pagos para a prefeitura. “As corridas compartilhadas foram a única solução que encontramos. Vale ressaltar que não é o caso apenas de Manaus. Em vários Estado já estão tomando as corridas compartilhadas como forma de protesto e de sobrevivência”, afirmou Colares.

O representante do movimento de corridas compartilhadas afirmou que a classe começou ontem (28) a rodar com esta modalidade por toda Manaus. Teve corrida que saiu do conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte, para o centro da cidade, e foi cobrado por esse trajeto somente o valor de R$ 10 por cada um dos quatro passageiros.

“Corridas dentro dos bairros, fazemos a um valor de R$ 5, e temos carros novos, com ar-condicionado ligado. Temos pontos em bairros, como Cachoeirinha, Petrópolis e Cidade Nova, além de um ponto na barreira. Cada dia, há mais adesões de taxistas ao movimento”, disse Colares.

Solução

O presidente do Sindicato de Taxista de Manaus (Sinditáxi), Luiz Augusto Aguiar, afirmou que o prefeito Arthur Neto (PSDB) ficou de resolver algumas questões relacionadas ao Uber até o dia 30 deste mês. Enquanto a solução não chega, ele explica que os taxistas buscam um meio para sobreviver “na praça”. O sindicalista explica que a nova modalidade nada mais é que um desespero dos taxistas que buscam um meio para trabalhar.

Os motoristas reclamam que desde à chegada dos aplicativos, em Manaus, o faturamento deles caiu bastante

Usuários aprovam novidade

Para a comerciante Leile Marinho, 34, a corrida compartilhada é boa para o bolso da população que sofre com um valor da tarifa do transporte público caro e precário. Segundo ela, as empresas de ônibus cobram um quantitativo para um serviço que não atende toda a população que utiliza sistema.

“Para uma corrida a R$ 5 dentro dos bairros em um carro com conforto e climatizado está bom. É melhor do que pagar R$ 3,8 em ônibus velhos que quebram constantemente, são quentes e as pessoas correm o risco de ser assaltadas”, disse.

A atendente comercial Maria do Rosário, 38, afirmou que várias vezes chegou atrasada no emprego por conta de ônibus que atrasaram e, nunca conseguia pegar um táxi devido ao alto valor que era cobrado. A reportagem tentou, mas não obteve sucesso em falar com representantes do Uber e do Yet GO.

Prefeitura tem mantido o diálogo

A SMTU informou que ainda não tinha conhecimento da iniciativa de alguns motoristas em adotar serviços compartilhados de corridas de táxi.

O órgão ressaltou que vê com preocupação essa modalidade, por ser ilegal. “Desde o início deste mês, a superintendência tem dialogado com a categoria em busca de alternativas para aprimorar o serviço e oferecer aos taxistas melhor competitividade frente ao Uber e outros serviços instalados na cidade”, explicou a SMTU, por meio de nota.

Usuários aprovaram o novo sistema dos taxistas – Divulgação

“Desespero”

O presidente do Sinditáxi, Luiz Augusto Aguiar, explicou que a medida adotada é um ato de desespero por parte de alguns taxistas. Segundo ele, as corridas compartilhadas servirão para que a prefeitura possa dar uma resposta sobre a questão dos motoristas de Uber, que também fazem as corridas compartilhadas, conforme o sindicalista. “Eu não sou contra as corridas compartilhadas. Os taxistas precisam procurar um meio para poder trabalhar. Porém, temos um grande problema, pois a corrida compartilhada é proibida, uma vez que não deixa de ser uma lotação. Mas, a prefeitura deve tomar uma providência, não eu”, comentou Aguiar.

Henderson Martins e Isac Shalon

EM TEMPO

Leia mais:

Taxistas pressionam vereadores a votarem contra regulamentação do Uber

Após decisões contra Uber, Justiça nega vínculo de empresa e motorista

Estudantes farão reuniões a favor do Uber em Manaus