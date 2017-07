Taxista tem braço e dedos cortados e táxi levado por criminosos na Zona Leste 

Duas mulheres foram presas, além de um adolescente e três crianças apreendidos – Fotos: Divulgação

Fabiana Ferreira dos Santos, 21, e Fabíola Ferreira dos Santos, 18, foram presas, na noite desta sexta-feira (7), por envolvimento em roubo de um veículo táxi, modelo Colbat e placas OAO-9331. Na ação criminosa, um taxista de 34 anos ficou ferido após ser esfaqueado nas mãos e no braço. Na companhia das duas mulheres, a polícia apreendeu ainda um adolescente de 16 anos e três crianças, sendo duas de colo.

O taxista foi socorrido e levado para o HPS Platão Araújo

De acordo com policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta das 21h e a vítima foi abandonada na avenida Palmeira do Miriti, bairro Distrito Industrial, Zona Leste. “Recebemos o chamado via rádio e localizamos o veículo na rua Pista da Raquete, conjunto Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, também na Zona Leste. No veículo estavam as duas mulheres, o adolescente e as três crianças. Com eles apreendemos um celular, que foi roubado do taxista, e um simulacro de arma de fogo, que foi utilizado para intimidar a vítima durante o crime”, informou um PM.

O taxista foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, Zona Leste, onde os dedos e parte do antebraço, cortados pelos criminosos, foram ponteados. Após receber alta, ele foi conduzido para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado. Um homem, que também participou do crime, conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e as três crianças serão conduzidas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Isac Sharlon

EM TEMPO

