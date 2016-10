Taxista se fere ao colidir carro com poste na Cachoeirinha, durante assalto

Um taxista que não teve o nome revelado ficou ferido após seu carro bater em um poste de iluminação pública, durante assalto na noite dessa terça-feira (18). O fato ocorreu entre as avenidas Castelo Branco com a Sete de Setembro, no bairro Cachoerinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens entraram no táxi na área do Centro da cidade e, durante o percurso, os suspeitos teriam anunciado um assalto. Logo em seguida, o taxista fez uma manobra brusca e colidiu com o poste de iluminação.

Ainda de acordo com a 24ª Cicom, mesmo com a gravidade da colisão, os suspeitos saírem ilesos e conseguiram fugir do local. O taxista sofreu algumas lesões pelo corpo. Não há informação se o taxista foi levado para unidade hospitalar.

O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado também na Zona Sul da capital.

