Taxista que atacou e estuprou jovem na madrugada é preso

Sérgio Ricardo dos Santos Ventura, taxista de 35 anos, foi preso por estupro nesta sexta-feira(26) em sua residência, localizada na segunda etapa de um conjunto habitacional no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da cidade. De acordo o delegado Leonardo Valença, titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu no dia 14 de abril deste ano, em via pública, na Rua Las Palma, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital, dentro do táxi que Sérgio conduzia.

Conforme a vítima, uma jovem de 22 anos, o crime ocorreu no momento em que ela retornava para a casa onde mora, por volta das 5h da madrugada.

“A vítima nos procurou para formalizar a ocorrência. Na ocasião, relatou que solicitou a corrida e, no momento em que estava perto da casa dela, o homem teria estacionado o carro em via pública e exigido que ela retirasse o short que vestia. Em seguida consumou o ato criminoso”, explicou Valença.

Conforme a autoridade policial, a identificação do suspeito só foi possível após levantamento de imagens do veículo dele, que foi confirmado por meio do aparelho de navegação conhecido como “GPS”.

Após tomar conhecimento do crime, o delegado representou o pedido de prisão preventiva em nome de Sérgio. O documento foi expedido no dia 10 de maio deste ano, pelo juiz Frank Augusto Lemos do Nascimento, do Plantão Criminal.

Sérgio foi indiciado por estupro. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial o taxista será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria