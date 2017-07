Taxista que ajudava polícia em investigação é morto durante corrida na Zona Sul de Manaus

O taxista ajudava a polícia na investigação de um assalto que aconteceu na casa de sua irmã – Fotos: Daniel Landazuri

O taxista Arleison de Souza Serrão, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça, no fim da noite desta quarta-feira (26), na rua Nova Olinda, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

“Há indícios de um crime encomendado”

Testemunhas contaram à policiais que no momento do crime a vítima estava em uma corrida com dois homens. Segundo os policiais, o tiro que atingiu Arleison foi disparado de dentro do táxi e os atiradores fugiram com o apoio de outros dois comparsas que estavam em um carro e uma motocicleta.

“Há indícios de um crime encomendado, pois não levaram nenhum pertence da vítima”, disse um investigador da Polícia Civil.

Para a polícia, o disparo que matou o taxista foi feito de dentro do táxi

De acordo com a mãe da vítima, a dona de casa Cecília Farias, Arleison morava sozinho em um quitinete no bairro Santa Etelvina e há uma semana estava trabalhando como taxista. A vítima teve o apartamento roubado na última terça-feira (25) e havia procurado a mãe para emprestar dinheiro e pagar a diária do táxi.

“Ele disse que entraram no quarto dele e roubaram 400 reais que estavam escondidos no guarda-roupas, mas ele nunca comentou se estava recebendo ameaças”, disse dona Cecília.

Ainda de acordo com os familiares de Arleison, o taxista ajudava a polícia na investigação de um roubo que a irmã dele, de 31 anos, sofreu na última sexta-feira (21), no bairro União da Vitória, Zona Oeste. Na ocasião, quatro homens, sendo três encapuzados, entraram em uma casa e fizeram ela, os filhos e os sobrinhos reféns. A quadrilha fugiu levando o carro, modelo Gol G5, de placa NON-2100, dois aparelhos televisores e três celulares.

A motivação do crime ainda é desconhecida tanto pela polícia, quanto pela família da vítima

“Os bandidos ainda agrediram minha filha. Registramos o caso na polícia e o Arleison chegou a fazer buscas no bairro junto com os policiais, na viatura, mas até o momento não encontramos nada e não sabemos o resultado dessas buscas”, disse a mãe.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida tanto para a Polícia quanto para a família da vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

