Taxista pula de carro em movimento e se salva de sequestro no Educandos

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (26) após tentar assaltar um táxi no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O jovem agia com dois outros homens, que fugiram quando o taxista, de 54 anos, saltou do carro em movimento e o veículo bateu contra o muro de uma casa perto da orla do amarelinho.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos pegaram o táxi na avenida Presidente Kennedy, também no Educandos, anunciaram o assalto e fizeram o taxista refém usando uma escopeta de fabricação caseira, que era o apontada pelo adolescente na cabeça da vítima.

Ainda de acordo com a Polícia, em um momento de descuido dos suspeitos, o taxista reagiu e conseguiu pular do carro. Os dois homens conseguiram fugir, mas o adolescente foi detido por uma equipe da Polícia Militar, que fazia um patrulhamento de rotina pela região.

O taxista foi socorrido e prestou depoimento à polícia. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), onde já tem passagem pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO