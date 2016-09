Taxista é preso por estupro de criança de 10 anos, na Zona Norte

Um taxista de 39 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (2) pelo estupro de uma criança de 10 anos. A equipe do 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) interceptou o suspeito no momento em que ele chegava na residência da mãe dele, na Zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu na manhã do último dia 17 de agosto, por volta das 7h. De acordo com Delegado titular da unidade policial, Rafael Allemand, a vítima relatou, em depoimento, que o homem forçou ela a manter relação sexual dentro do carro dele.

“A criança informou que no dia do delito, por volta de 7h da manhã, caminhava com os irmãos para deixá-los na escola, duas crianças, de seis e sete anos, quando o autor apareceu e lhes ofereceu carona. As crianças aceitaram. Ele deixou os irmãos da vítima na escola e levou a menina para um lugar, em frente a uma fábrica localizada na Zona Leste da cidade” explicou o delegado.

Segundo Allemand, logo após o crime a criança contou à tia dela o que havia acontecido. Em seguida, a tia e a vítima foram até a delegacia e formalizaram a ocorrência. Ainda segundo a autoridade policial, a mãe da criança afirmou, em depoimento, que tinha um relacionamento amoroso com o autor. “A mãe da vítima informou que, por ter tido um relacionamento com o autor, ele conhecia a rotina da família. A mulher alegou que, possivelmente, ele teria praticado o crime contra filha dela por vingança, já que o taxista não aceitava o fim do relacionamento”, disse.

O indivíduo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos legais, o taxista foi encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da Assessoria