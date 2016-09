Taxista é morto a tiros no Monte das Oliveiras

O taxista Sidiomar Pereira Lira, 42, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta quarta-feira (14). O crime ocorreu na rua Eurípedes, bairro Montes das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Familiares relataram à polícia que o taxista teria sido visto pela última vez em um ponto de táxi no bairro Nova Cidade. No local, o homem teria iniciado uma corrida para três passageiros.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Polícia (Ciops), populares que moram na rua Eurípedes ouviram barulho de tiros e, ao sair de suas residências para ver o que estava acontecendo, avistaram três suspeitos saindo de dentro do taxi, modelo Fiat Grand Siena, placa PHF-1740.

Chegando ao local, os policiais constataram que o homem estava morto. De acordo com a perícia técnica, o banco do motorista estava abaixado e o taxista estava deitado com uma marca de tiro na cabeça.

Ainda conforme os familiares do taxista, o dinheiro da vítima foi encontrado dentro do veículo, apenas o celular não estava no carro, provavelmente foi levado pelos suspeitos.

Os colegas de trabalho do taxista suspeitam que o crime seja uma retaliação, após eles divulgarem imagens de um casal que teria assaltado outro taxista ocorrido dia 12 deste mês.

Inicialmente, o caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS).

