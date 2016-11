Taxista é esfaqueado durante corrida no Coroado e colegas prometem manifestação para cobrar segurança

O taxista Leonardo do Nascimento Mascarenhas, 29, morreu na madrugada deste sábado (5), após reagir a um assalto durante uma corrida, na rua Dom Bosco, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos, ainda não identificados, desferiram golpes de faca no pescoço da vítima. Colegas de trabalho de Leonardo prometem uma manifestação para cobrar mais segurança nas ruas da cidade.

Segundo informações de um amigo da vítima, que também atua como taxista, identificado como Emerson, Leonardo foi atingido por duas facadas no pescoço e ainda conseguiu dirigir até uma das vias principais do Coroado.

“Ele já tinha perdido muito sangue e não conseguiu mais conduzir o veículo. Foi quando ficou acenando do carro e foi visto por outro colega nosso que o ajudou e o levou para o SPA [Serviço de Pronto-Atendimento] do bairro”, disse Emerson.

Leonardo não resistiu aos ferimentos e faleceu. Emerson e outros taxistas irão se reunir para definirem como e por onde vão fazer a manifestação cobrando por mais segurança para a categoria e, também, homenagear o amigo que, segundo os amigos, em breve, seria pai de gêmeos. “Ele era muito tranquilo”, disse.

O corpo de Leonardo está sendo velado na Paróquia Paula Ângela Francinete, na avenida São Pedro, no Morro da Liberdade e deve ser enterrado ainda neste sábado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e não descarta a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

