Taxista e autônomo desaparecem em Manaus

Dois homens desapareceram nos últimos quatro dias em Manaus. O taxista Francisco Oliveira da Silva Hiroiaque, 32, saiu de casa, na tarde da última sábado (25), para trabalhar e não retornou. Já o autônomo Daniel Rodrigues Viana, 48, foi para uma banda de Carnaval no Centro da cidade no domingo (26) e não foi mais visto.

De acordo com o pai do taxista, Francisco de Oliveira Hiroiaque, o filho foi visto pela última vez por volta de meio-dia e meia do último sábado, na Rua Furnas, bairro Raiz, Zona Sul da capital, onde mora. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Já a companheira de Daniel, Rossana Gomes Paraíba Babosa, no dia em que desapareceu, o autônomo teria indo para a banda de Carnaval, na Avenida Ferreira Pena, Centro da cidade, Zona Sul, e não deu mais notícias.

Daniel é morador da Rua Darcy Michiles, no Centro da capital. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato pelos números: (92) 3622-0432, 99363-7698 ou 98141-9479.

Informações sobre o taxista podem ser repassadas pelos telefones: (92) 99270-1177 ou 99300-7053. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

