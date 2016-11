Taxista baleado durante assalto está em coma na UTI; vítima corre risco de perder a visão do olho esquerdo

Familiares do taxista José de Souza, 61, baleado com tiro no rosto durante uma tentativa de assalto enquanto trabalhava, na noite do último sábado (12), revelam que a vítima continua internada em um hospital de Manaus e o estado de saúde é considerado grave, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (15).

As informações revelam que José deve continuar sedado, sob forte medicação. Ele está em coma induzido e deve permanecer por mais sete ou dez dias.

“A equipe médica revelou que eles vão diminuir a dosagem de medicamentos para saber se ele consegue reagir melhor ao tratamento”, disse o filho da vítima, que prefere não ter o nome revelado. Ele falou ainda que o pai ainda não teve melhoras significativas desde que foi internado.

Entenda o caso

José foi vítima de disparos de arma de fogo, no qual um dos tiros acertou seu rosto. O caso aconteceu durante uma corrida de táxi, nas proximidades da avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte. A direção da empresa de táxi, onde a vítima presta serviços, informou que considera a hipótese de assalto.

Ainda no domingo (13), instantes após o crime, a vítima foi submetida a cirurgia para a retirada dos projéteis que estavam alojados no corpo e no rosto. Ao término dos procedimentos, a equipe médica revelou que o taxista corria risco de perder a visão do olho esquerdo. Até o momento, não é possível diagnosticar com precisão se a informação procede, pois a vítima encontra-se em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“As investigações em torno do caso continuam”, é o que afirma a polícia. No entanto, familiares do taxista denunciam que as investigações não estão sendo intensas. Até o momento, os suspeitos de participação no crime seguem foragidos e ainda não foram identificados.

Portal EM TEMPO