Taxas da Suframa serão questionadas na Justiça

As recentes taxas criadas a favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) – a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços (TS) -, podem ser alvo de ação na Justiça.

Conforme o advogado Eduardo Bonates, as duas taxas “têm os mesmos vícios da tarifa anterior”. Elas foram criadas a partir da Medida Provisória (MP) 757/2016, publicada no último dia 20, para substituir a Taxa de Serviços Administrativos (TSA), que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em março deste ano.

Bonates explica que as novas taxas podem ser inconstitucionais também, devido a questões irregulares, por exemplo, relacionadas à base de cálculos de tributação. “Em uma análise rápida, percebi os mesmos erros da TSA, por este motivo, a Justiça vai ter que ver essa situação. Vou estudar a MP, aprofundar-me no assunto, e daí dar entrada em novos processos para questionar esse problema”, disse.

Em março, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da taxa por violar a Constituição Federal ao não definir de forma específica o fato gerador da cobrança. A Suframa estava proibida de cobrar a taxa e obrigada a devolver o recurso arrecadado nos últimos cinco anos por empresa instalada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O advogado destacou que representou quase cem clientes da área da indústria e comércio, que ainda vão receber as restituições do caso relacionado à TSA.

Criação

A TCIF e a TS foram criadas com o objetivo de estabelecer uma nova sistemática de arrecadação de recurso, com mais segurança jurídica, que será destinada para o custeio de atividades-fins da Suframa.

No caso da TCIF, que é cobrada devido o poder de polícia da Suframa sobre os incentivos fiscais, será cobrada no caso de licenciamento de importação ou no registro de ingresso de mercadoria nacionais e estrangeiras.

Quanto à TS, os valores dos serviços estão previstos na MP, como, por exemplo, o cadastramento por R$ 140,37 a unidade e Armazenagem e Movimentação de Cargas de Veículos por R$ 421,11 a unidade, por 15 dias.

Em coletiva realizada na semana passada, o assessor técnico da Suframa, Renato Mendes explicou as vantagens da nova tecnologia.

“A possibilidade de ter esse valor fixo, causa a previsibilidade para empresas, que vão poder se planejar, escolher a melhor forma de adicionar as mercadorias buscando os menores custos”, ressaltou na ocasião.

A medida a favor da Suframa recebeu apoio de empresários da indústria amazonense. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, afirmou que as lideranças empresariais eram a favor da autonomia da Suframa, por meio das tarifas cobradas.

“Esperamos que a Superintendência administre bem esses recursos e continue o trabalho em prol da região”, ressaltou na época.

Segundo informações da Suframa, a nova MP tem previsão para que as taxas passem a ser cobradas a partir do dia 20 de março de 2017.

Manoela Moura

Jornal EM TEMPO