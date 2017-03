Taxa de estacionamento sobe e tolerância reduz

Os shoppings de Manaus reduziram o tempo de tolerância mínima para pagar estacionamento de 30 para 15 minutos e aumentaram a taxa cobrada por hora de R$ 6 para R$ 7. Essas alterações causaram polêmica de imediato nos clientes, que desaprovaram o reajuste no preço.

Hoje (3), órgãos de defesa do consumidor devem realizar reuniões na Câmara Municipal (CMM) e com os diretores dos centros de compra. A última polêmica sobre os estacionamentos dos shoppings aconteceu quando a lei municipal nº 417/2015, que dava gratuidade pela permanência nos estacionamentos dos shoppings para clientes que comprassem até dez vezes o valor da tarifa de estacionamento, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), em novembro de 2016, fazendo retornar às regras habituais.

Já a lei a 1.269/2008 estabelece tempo mínimo de 30 minutos para a permanência de veículos sem pagamento de taxa em shoppings, aeroportos ou qualquer estabelecimento que mantenha estacionamento pago em suas dependências.

A titular da Secretaria Executiva de Orientação de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Rosely Fernandes, deve se reunir hoje com os diretores dos shoppings. Segundo ela, a única maneira de defender o direito do consumidor nesta causa seria por meio de argumentos baseados na lei das filas 167/2005. “Há um desrespeito em relação ao consumidor, mas vamos argumentar da melhor forma possível sem precisar fazer uma ação”, disse.

Em relação ao aumento do valor da cobrança por hora nos estacionamentos, que era de R$ 6 e passou a ser R$ 7, Rosely explicou que a orientação é que a população pratique o boicote, deixando de frequentar esses locais, porque o Procon não pode intervir na livre concorrência. “Como não existe uma tabela definida, essa alteração pode ser feita. Não podemos ditar o preço na questão privativa, apenas em casos de concessões”, explicou.

A consultora comercial, Vânia Barros, 37, desaprovou as mudanças, porque a população vai evitar ir ao shopping para resolver pequenos problemas, fazer uma compra rápida no supermercado ou usar o caixa eletrônico, indo fazer esses serviços em outro lugar e não dentro do shopping. “Não gosto dessa mudança. Em 15 minutos não se acha nem vaga no estacionamento. É um tempo apenas para dizer que dão tolerância, porque na verdade o recado é: você pagará independente de qualquer situação”, disse.

Vânia afirma também que se preocupa com o fato de os empresários não pensarem nos lojistas. “Os lojistas reclamam que as vendas diminuíram, mas os shoppings em si não fazem esforço para que as pessoas queiram estar no centro de compras. As pessoas evitam de vir ao shopping com uma medida como essa”.

‘Absurdo’

A administradora Silvana Rebouças, 26, demorou menos de 20 minutos em um shopping da Zona Centro-Sul, mas teve que pagar R$ 7 porque ultrapassou os 15 minutos de tolerância. “Sete reais para você usar meia hora de estacionamento é um abuso para qualquer consumidor, imagine agora que é 15 minutos”, declarou Silvana.

Joandres Xavier

EM TEMPO