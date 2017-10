Tarumã em parceria com ABTF realiza curso inédito para treinadores de futebol

Em uma ação inédito e histórico no futebol amazonense, o Esporte Clube Tarumã e a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF), firmaram uma parceria para a realização do Curso de Treinador de Futebol Licença C, das 8h às 17h, no período de 22 de janeiro à 6 de fevereiro de 2018, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, zona Oeste da cidade. A formação será destinada aos profissionais que atuam ou pretendem atuar em escolas para crianças e adolescentes, projetos sociais ou clubes esportivos. As inscrições já iniciaram e podem ser feitas apenas no site www.abtf.org.br

Há dois anos e seis no Lobo do Norte, o vice-presidente administrativo-financeiro, Aldemir Lima Maquiné, disse como surgiu a ideia da realização do curso, em parceria com uma das maiores entidades desportivas responsáveis pela qualificação dos profissionais da área no futebol brasileiro.

“A idéia do curso surgiu em virtude da necessidade que identificamos do Tarumã de qualificar e formar os treinadores das categorias de base, para atender o que preconiza o regulamento da CBF que disciplina o sistema de concessão de licenças da confederação às entidades de pratica esportiva. Verificamos que os cursos para formação de treinadores são oferecidos no eixo Rio/São Paulo e o investimento para formar um profissional estava fora da realidade financeira local”, relatou, mas ainda explicou.

“Constatamos que a maioria dos profissionais que atuam nas categorias de base no Amazonas, ainda não possuem o Curso de Formação de Treinadores Licença C. Por isso, surgiu a idéia de buscar uma entidade organizadora que tivesse interesse de oferecer uma turma fora do eixo Rio/SP para oportunizar a formação não apenas aos profissionais do Tarumã, mas também aos que atuam na base dos demais clubes do Amazonas”, explicou e disse que tomou conhecimento da indicação do treinador Fernando Lage, sobre o curso da ABTF.

Para o dirigente do clube amazonense, o curso é importante e fundamental para que todos os profissionais que militam na área, possam obter não apenas um certificado, mas principalmente uma qualificação com profissionais gabaritados no futebol do país.

“O curso qualificará profissionais para serem treinadores de equipes de futebol masculino e feminino das categorias sub-13 até a categoria sub-20. Esse curso é indispensável para quem pretende ser treinador de clubes filiados ao sistema CBF”, finalizou.

De acordo com Aldemir Maquiné, já estão confirmados no curso, alguns profissionais de excelência do futebol brasileiro com vasta experiência em clubes, seleção brasileira e até no cenário internacional, como Astrogildo Viana (Aprendizagem e Desenvolvimento); Gustavo Leal (Didática Aplicada ao Futebol); Alexandre Gripp (Organização e Planejamento de Equipes); Waldemar Lemos (Aspectos Gerais do Treinamento); Fernando Pires (Observação do Jogo/Dinâmica); Marcelo Xavier (Analise de Desempenho); Claudio Café (Treinamento Físico na Base); Lucho Nizzo (Treinamento Técnico/Tático); Jair Pereira (Treinamento Tático), dentre outros.

