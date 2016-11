Tarifa de energia elétrica subirá 21,5% no Amazonas

A partir desta quinta-feira (30), os consumidores vão pagar mais caro pela conta de energia elétrica no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (29) o reajuste tarifário da Amazonas Distribuidora de Energia (AmE), após tê-lo suspendido no último dia 1º de novembro.

O aumento concedido para as residências foi de 21,57%, enquanto que para as indústrias, a alta foi de 17,78%, ou seja, o reajuste anual médio na tarifa de energia elétrica aplicada no Amazonas será de 20,01%. Segundo a Aneel, os novos percentuais entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU), o que deverá ocorrer hoje.

Por meio de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que esse valor “será cobrado a partir de dezembro, proporcional e gradativamente, conforme o ciclo de faturamento e vencimento de cada cliente”. A concessionária informou ainda que, no Amazonas, mesmo com ações intensivas de combate à fraude e ao furto de energia, as perdas globais atingiram 40,43% da energia injetada em 2015, o que representa aproximadamente 4,28 GWh ao ano.

“Apenas em 2015, a Eletrobras Distribuição Amazonas realizou quase 120 mil inspeções, com 62 mil irregularidades encontradas (52% do total)”, disse a nota da empresa.

“O combate às perdas de energia é um compromisso da empresa, mas que depende do envolvimento de toda a sociedade” disse o diretor presidente interino da empresa, José Francisco Albuquerque da Rocha.

Críticas

A medida desagradou tanto os consumidores residenciais quanto aos empresários da indústria amazonense.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, o reajuste da tarifa de energia elétrica vai impactar na competitividade das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM). “As empresas não têm mais como repassar esse custo adicional. Esse reajuste vai afetar a competitividade das empresas”, disse o empresário.

Para o comerciante Hilário Silva, 57, proprietário de uma butique de pães, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, o peso do reajuste deverá influenciar no valor do produto presente todos os dias na mesa do consumidor. “Em média, pago todos os meses, R$ 3 mil de energia elétrica, por conta do maquinário para a produção e conservação de pães. Atualmente, a unidade do pão é vendida a R$ 0,20, mas com esse aumento na tarifa de luz, com certeza a tendência é que o valor aumente e passe a ser vendido por R$ 0,30. Pode parecer pouco, mas não é, pois hoje, com a crise, as pessoas já compram a quantia necessária para o convivido diariamente”, frisou.

Anwar Assi

Colaborou Isac Sharlon