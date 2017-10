Tarde de feriado tem incêndio no ‘Viver Melhor’ e falta de energia em bairros de Manaus

Um apartamento no Residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, foi destruído por um incêndio, na tarde desta quinta-feira (12). A informação foi confirmada por uma equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento ostensivo na área.

A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) comunicou que recebeu um chamado, por volta das 17h15, mas quando a equipe chegou ao local os moradores já tinham apagado as chamas. “O incêndio, possivelmente, foi causado por um curto-circuito em uma ligação improvisada na tomada do ar-condicionado, provocando a queima do eletrodoméstico e uma cama box. A ação dos bombeiros foi apenas de coleta de dados e orientação”, informou a assessoria.

Leia também: Temporal deixa rastros de destruição no Conjunto Viver Melhor

Falta de energia

Além disso, o desligamento automático na Linha de Transmissão, que atende a Subestação Mauá III, causou a interrupção de cerca de 30% da carga total de energia em algumas áreas das zonas Norte e Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (12). A Eletrobras Distribuição Amazonas destaca que equipes trabalham para restabelecer a energia elétrica o mais breve possível.

Alguns moradores dos bairros Zumbi e Gilberto Mestrinho, ambos na Zona Leste, disseram terem ficado cerca de 1h30 sem energia elétrica em casa. No bairro Santa Etelvina a interrupção durou, aproximadamente, 1h.

EM TEMPO

Leia mais:

Mais de 30 bairros ficam sem água em Manaus por falta de energia elétrica em ETA das Zona Leste

Moradores do Viver Melhor denunciam invasores

Princípio de incêndio atinge loja de calçado e causa evacuação de prédio no Centro