Tambaqui é destaque no feirão da Sepror, a partir desta quinta (25)

O tambaqui é destaque no Feirão da Secretaria de Produção Rural (Sepror), a partir desta quinta-feira (25), quando mais de 5 toneladas do pescado serão oferecidos ao público, ao preço de R$ 8 reais o quilo. No total, centenas de peixes do tipo roelo, que tem entre 2,5 kg e 4 kg, serão negociados, todos oriundos da produção de piscicultores locais.

O tambaqui é uma das espécies com maior aceitação no mercado amazonense, como diz o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Feirão da Sepro (Asprofe), Antonivaldo de Souza. “O interesse de mais produtores na piscicultura, o preço consegue ser reduzido garantindo ao cliente produto bom e barato”, diz o representante.

O estímulo à produção de peixes no Estado vem ao encontro das demandas da categoria, que tiveram um alívio nas rígidas regras que dificultavam o progresso desse tipo de empreendimento no Amazonas. As consequências eram um produto mais caro e pouco atrativo ao mercado, que acabou se rendendo ao pescado de outros estados brasileiros para atender a demanda, especialmente de Rondônia.

O Feirão da Sepror acontece no espaço da antiga Expoagro, localizado na avenida Torquato Tapajós, próximo ao hospital Delphina Aziz. Lá, o consumidor também encontrar outras ofertas que podem enriquecer de qualidade o prato de comida do dia a dia.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Com informações da assessoria