Tamanduá mirim é resgatado em zona urbana de Manaus

Tamanduá mirim resgatado na Zona Urbana de Manaus-Foto: Divulgação

Um tamanduá mirim adulto foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (26), no Conjunto Oswaldo Frota, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. De acordo com a assessoria, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores para resgatar o animal,que estava em área urbana. Após o resgate, o tamanduá, em bom estado de saúde, foi solto na Reserva do Parque Estadual Samaúma, na mesma Zona da cidade.

Tamanduá-mirim:

Os tamanduás-mirins são animais solitários, diurnos, apresentando comportamentos noturnos quando estão em áreas ocupadas pelo homem. Podem emitir grunhidos enquanto se alimenta, mas os sons relacionados ao tamanduá-mirim geralmente são devido à locomoção nos galhos de árvores.

A distribuição geográfica do tamanduá-mirim vai desde o leste dos Andes, Venezuela até a Bolívia, Paraguai, e norte da Argentina e Uruguai, ocorrendo em toda a bacia Amazônica e na ilha de Trinidad.

É muito adaptável e ocorre em vários ambientes, desde florestas, até campos e savanas. Comparado ao tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim prefere habitar áreas de floresta.

