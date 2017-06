Talk show sobre o ‘Aulão do Enem’ chega a sua terceira edição

O evento foi transmitido em tempo real para todo o Estado – Divulgação

Alunos da Escola Estadual Isaac Swerner participaram, na manhã desta sexta-feira (09), do 3º Cemeam Talk Show debatendo sobre o projeto “Amazonas no Enem sem Fronteiras”, onde puderam, de forma descontraída, tirar dúvidas sobre a disciplina de química, voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Apresentado pelo coordenador do projeto, Aldemir Malveira, o evento foi transmitido em tempo real para todo o Estado, via Centro de Mídias do Estado (Cemeam).

O objetivo do talk show foi realizar a interatividade ao vivo entre aluno e professor, estreitando o conhecimento e o conteúdo discutido nos “aulões”, além de proporcionar aos alunos o contato com o ambiente de onde as aulas do “Amazonas no Enem sem Fronteiras” são transmitidos. Oito alunos do 3º ano do Ensino Médio da E.E. Isaac Swerner e a professora de química, Karla Nunes, falando sobre a oxirredução, que será o tema do aulão no dia 17 de junho.

O estudante finalista Káivin Dikáimi comentou sobre a participação dos alunos e o debate com o professor. “Eu achei muito boa essa interação de professor e aluno. Para poder entender mais como funciona a oxirredução, sobre toda essa preparação que teve é sempre bom buscar o conhecimento, porque o mercado de trabalho está em constante mudança, então é ótimo a gente estar sempre renovando a nossa tabela de conhecimentos”, disse o estudante.

“As coisas que estão mudando, nós corremos atrás de saber mais, então eu acho muito bom isso, acho maravilhoso toda essa troca e busca de conhecimentos que a escola está fornecendo que é o apoio essencial para quem quer passar na faculdade e entrar para o mercado de trabalho capacitado”, frisou Káivin.

Com informações da assessoria