Talk show e oficinas de comunicação compõem evento na Uninorte, a partir desta terça

Nesta terça-feira (17), começa o VI Mix de Comunicação, na instituição de ensino superior Uninorte, o evento acontecerá nas unidades 4 e 11. O mix conta com dez oficinas voltadas para a área de comunicação, entre elas, Marketing de Conteúdo e Apresentação de TV. A programação também vai contar com apresentações musicais, sorteio de prêmios e Talk Show. As inscrições para o evento, que ocorre em Manaus, podem ser feitas pela internet: https://sicanet.uninorte.com.br/extensao

A abertura do Mix de Comunicação, terá uma mesa redonda que vai abordar o tema desta edição: “EU Comunicador – Desafios das relações na era digital”. A mesa vai contar com a participação da jornalista e advogada Luziane Figueiredo, das psicólogas Adriana Barbosa Almeida e Leuza Medeiros, e da coordenadora dos cursos de comunicação da Uninorte, Edilene Mafra – que vai mediar o debate.

Na quarta-feira (18), segundo dia do evento, serão realizadas 14 oficinas, com profissionais da comunicação que estão atuando no mercado. Digital Influencers, Monitoramento para Redes Sociais e Edição de texto integram a lista de oficinas.

Na quinta-feira (19), último dia do evento, haverá um Talk Show com o tema “Geração do EU Digital: A capacidade de criar e inovar”. O debate, que será realizado das 18h30 às 22h, vai contar com as presenças de Dessana Oliveira (Go Upper), Márcio Azevedo (Em Tempo), Rodrigo Motta (Varanda), Diego Araújo (Zappeando/Rede Amazônica). O debate será mediado pelo professor universitário Rômulo Araújo.

INSCRIÇÃO

A inscrição no evento custa R$ 30, e pode ser feita até quinta-feira. Os interessados devem entrar no site ( https://sicanet.uninorte.com.br/extensao/ ) e procurar por “VI MIX DE COMUNICAÇÃO – SIMPÓSIO DE COMUNICAÇÃO DO AMAZONAS”.

Além de acompanhar a palestra de abertura do evento, os inscritos poderão assistir a uma oficina. A inscrição também dá direito à participação nos sorteios que terá, entre outros prêmios, livros e ingressos para o cinema.

PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (17) – ABERTURA DO EVENTO

18h às 18h30

Banda The Rockers

18h40 às 22h

EU Comunicador – Desafios das relações na era digital

Palestrantes: Luziane Figueiredo, Adriana Barbosa Almeida e Leuza Medeiros

Mediadora: Edilene Mafra

Local: Teatro Uninorte

QUARTA-FEIRA (18) – OFICINAS

8h30 às 11h30

Imersão virtual no mundo dos games

Palestrante: Jhon Silva

Local: Samsung Ocean da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), na Av. Darcy Vargas, 1.200

Edição de texto

Palestrantes: Andrezza Lifsitch e Gláucia Chair

Local: Unidade 11

19h às 22h

Storytellyng: Marketing de conteúdo

Palestrante: Nathalya Brandão

Local: Unidade 11

Relacionamentos interpessoais na era digital

Palestrante: Dilza Santos

Local: Unidade 11

Criando DOCs

Palestrante: Walter Bolsas Jr

Local: Unidade 11

Digital Influencers

Palestrante: Mônica Dias

Local: Unidade 11

Instagram como vitrine de comunicação

Palestrante: Karen Leão

Local: Unidade 11

Monitoramento para redes sociais

Palestrante: Ana Clarissa Cavalcante

Local: Unidade 11

Reportagens Especiais para Telejornalismo

Palestrante: Luciano Abreu

Local: Unidade 11

Apresentação de TV

Palestrante: Clayton Pascarelli

Local: Unidade 04

Rendeu! Produzindo entrevistas criativas

Palestrante: Luana Borba

Local: Unidade 11

Gestão de mídias digitais

Palestrante: Jonas Jr

Local: Unidade 04

Grafite é Arte

Palestrante: André Hulk

Local: Unidade 11

Podcast

Palestrante: Clarissa Barcellar

Local: Unidade 04

QUINTA-FEIRA (19)

18h30 às 22h

Talk Show – Geração do EU Digital: A capacidade de criar e inovar

Palestrantes: Dessana Oliveira, Márcio Azevedo, Rodrigo Motta, Diego Araújo

Mediador: Rômulo Araújo

Local: Teatro Uninorte