Talentos criativos locais estarão reunidos na sexta edição do ‘Encontro Criativos Manaus’

O maior evento sobre criatividade do Norte do país surgiu da necessidade de reunir as melhores ideias, em vários segmentos de atuação. O “Criativos Manaus” escolheu a cor vermelha para representar a força de um evento que chega aos cinco anos de realização. Este ano, ampliado, o evento ocorre no dia 27 de abril, no Teatro Manauara, das 14h às 22h.

Na primeira parte do evento, até às 18h, os patrocinadores e apoiadores estarão apresentando produtos e serviços na área externa do teatro, além de exposições, palestras e workshops com convidados. Das 18h às 22h, o grande momento do evento com as quatro palestras selecionadas.

O Criativos Manaus – edição Vermelho, quer incentivar o contato e o debate das experiências de jovens talentos locais em áreas como em áreas como Publicidade, Administração, Design, Tecnologia, Jornalismo, Relações Públicas, Marketing, e para isso traz como palestrantes Glauco Aguiar, da ManaósTech, com a palestra “O que é Internet das Coisas (IoT) e como isso mudará o mundo”?, Márcia Mazetto, da Agência Tterra com a palestra “Atendimento publicitário: isso é ser criativo”?.

Estão confirmados ainda, Felipe Martins, do Portal Publicitário, com a palestra “Como ter resultados impactantes com um blog”, sobre estratégias de como ter os melhores resultados e aumentar engajamento. Por fim, Matheus Aquino, da Wurtzita Agência Digital, com o assunto “De estagiário a CEO em 1 ano”, no qual pretende mostrar as lições e experiências, bem como desafios do mundo do empreendedorismo e de agências de publicidade.

Para participar do evento, basta adquirir o ingresso antecipadamente no valor de R$ 60 pelo site Sympla. No dia do evento será possível comprar na bilheteria do Teatro Manauara por R$ 70.

Fomento da economia

O ‘Criativos Manaus’ também busca o fechamento de negócios, principalmente nas áreas de tecnologia, marketing, gestão e comunicação. “Decidimos criar um espaço de troca de experiências, networking e negócios onde conectamos empresas e participantes”, diz Alessandro Dias, um dos organizadores do evento.

