Taís Araújo e Lázaro Ramos comentam possibilidade de adotarem terceiro filho

A festa de lançamento da terceira temporada da série “Mister Brau”, que estreia em 18 de abril, aconteceu na noite desta quinta (30), em Madureira, no Rio.

O local tem um significado especial tanto para os personagens Brau e Michele, que moravam ali antes de se tornarem famosos, quanto para seus intérpretes, Lázaro Ramos e Taís Araújo.

“É um lugar que adoro frequentar e já fiz muitos amigos aqui. Sou baiano e conheço poucos cariocas. Eu vinha pra cá despretensiosamente dançar um pouquinho e fiz amigos”, relembra o ator.

Taís também tem sua história com o subúrbio do Rio: já morou no Méier, bairro próximo a Madureira.

“Toda vez que a gente vem para esses lados, o Lázaro fica me zoando. Sempre que passo em frente ao prédio que eu morava, digo que morei lá. Voltei muito ao Méier mesmo depois que saí de lá, aos nove anos. Tenho um apego. Lembro que quando comecei a dirigir eu sempre ia buscar uma amiga que ainda morava lá”.

Animado, o casal aproveitou para dançar o Baile do Charme – que toca principalmente o estilo black music – ao lado dos convidados. Nem a forte chuva que caiu de repente os desanimou. Todo mundo se juntou na parte coberta e continuou aproveitando.

“Amo dançar no baile charme! É muito divertido, adoro, é gente linda demais”, falou Taís.

Cris Veronez

Folhapress