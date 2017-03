Taça abre a temporada de jogos de handebol no próximo sábado

A comemoração dos 10 anos da Liga de Handebol do Amazonas (Liham) vai começar com a abertura da Taça Laércio Miranda, no próximo sábado (18). A quadra de esporte do Rio Negro, no Centro, vai ser o palco dos três jogos da primeira rodada que ocorrem a partir das 16h. Pelo naipe masculino se enfrentam Japiim Handebol x La Salle e Rio Negro x Isaías de Vasconcelos, no naipe feminino o Galo enfrenta a Liga de Santa Etelvina.

Os intervalos dos jogos vão contar com show com Dj’s e apresentação de grupos de danças. Na abertura da competição programada para às 19h, as 12 equipes masculinas e cinco femininas serão apresentadas para o público. O Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) apoia o evento.

“É a competição que abre a temporada dos jogos de handebol. Já tivemos o curso para os novos árbitros e agora vamos para os jogos. Todo ano homenageamos o Laércio Miranda que foi ex-presidente da Federação Amazonense de Desportos Atléticos (FADA) e posteriormente o primeiro presidente da extinta Federação Amazonense de Handebol”, disse o presidente da Liham, Auricélio Andrade.

O primeiro evento da temporada, também, vai servir de “esquenta” para as equipes se prepararem para as disputas regionais e nacionais.

“Neste ano estaremos sediando três competições nacionais aqui em Manaus, a Liga Norte Masculina e Feminina de Handebol, que dá vaga para a Liga Nacional, e o Campeonato Brasileiro Adulto Feminino”, contou.

Na edição 2016 da Taça, a equipe do Adalberto Valle faturou o torneio nos dois naipes. “É uma competição de tiro curto e vai terminar no início de maio. As equipes serão divididas em duas chaves de seis times. As equipes masculinas se enfrentam e classificam-se duas equipes para a semifinal e final. As equipes femininas também vão se enfrentar, as quatro melhores se classificam para semifinal e final”, explicou.

Jogos da primeira rodada – Quadra do Rio Negro

Japiim Handebol Clube x La Salle – (Mas) – 16h

Rio Negro x Liga de Santa Etelvina – (Fem) – 17h30

Abertura – 19h00

Rio Negro x Isaías de Vasconcelos – (Mas) – 19h30

