Tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, alerta oncologista

Mais de 50 diferentes tipos de doenças estão relacionadas ao tabagismo, entre elas hipertensão arterial, enfisema pulmonar, impotência sexual, úlcera no aparelho digestivo e, principalmente, o câncer de cabeça e pescoço e pulmão. Neste último, segundo a oncologista clínica Gilmara Resende, cerca de 90% dos casos são de fumantes. “Dentre todos os tipos de câncer, o de pulmão é o de maior mortalidade”, alerta a especialista.

Ela explica que isso acontece porque o cigarro contém mais de 4.700 substâncias químicas, sendo 60 delas cancerígenas. Além disso, a nicotina atua no sistema nervoso central, como a algumas substâncias ilícitas, com apenas uma diferença: chega ao cérebro em apenas sete segundos – dois a quatro segundos mais rápido que a cocaína, por isso é normal que, ao parar de fumar, os primeiros dias sejam os mais difíceis. O paciente apresenta sintomas de abstinência ao cigarro.

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Amazonas a incidência do câncer no pulmão é maior nos homens: são cerca de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Quanto às mulheres, são de 7 casos para cada 100 mil habitantes.

“São pacientes que possuem uma longa história com o tabagismo e, apesar de geralmente serem homens, nos últimos anos tenho notado que houve um aumento significativo da doença nas mulheres, principalmente as que estão na faixa etária de 50 a 60 anos”, informou a médica da Oncológica, localizada no bairro Adrianópolis.

A médica ressalta que mesmo o fumante passivo prejudicado pela fumaça do cigarro. “Cerca de 10% dos portadores de câncer de pulmão nunca fumaram ou fizeram isso pouquíssimas vezes. Dentro desses 10%, também fazem parte pessoas que tiveram contato com poluição ambiental, radônio, asbesto são outras”, explicou a oncologista.

Os sintomas mais comuns do câncer de pulmão são a tosse, falta de ar, dor no peito e escarro com sangue. Além disso, pneumonia de repetição pode, também, ser uma manifestação na fase inicial. Dependendo do estágio da doença, o tratamento baseia-se em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

Adeus cigarro

Parar de fumar é fundamental para o organismo se recuperar dos danos causados pelo cigarro. “Em caso de doenças já existentes, deixar o fumo evita que a doença progrida e contribui para a qualidade de vida do paciente”, apontou Gilmara.

Hoje há disponível no mercado diversos tratamentos para quem deseja largar o cigarro, como medicamentos que atuam na vontade de fumar, adesivos, gomas de mascar, sprays nasais, inalantes em aerossol e terapia cognitiva.

Se parar de fumar agora…

após 20 minutos sua pressão sanguínea e pulsação voltam ao normal

após 2 horas não tem mais nicotina no seu sangue

após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza

após 2 dias seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu paladar readquire a capacidade de identificar sabores

após 3 semanas a respiração fica mais fácil e a circulação melhora

após 5 a 10 anos o risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca fumou

