Tá em dúvida na hora de comprar presentes? Conheça os ‘Personal Shoppers’

Uma reunião na casa do chefe, o presente do amigo oculto da empresa na véspera de natal, o réveillon na casa dos sogros. O que essas ocasiões têm em comum? A dúvida do que comprar, do que vestir.Para você que sofre com essas decisões, saiba que alguns profissionais têm se popularizado por aliviar essa aflição.

Você já ouviu a expressão “personal shopper”? É um serviço que consiste em ajudar a fazer compras. Os profissionais dão conselhos nas pequenas lembranças e nos grandes presentes. O especialista se empenha em conhecer gosto, estilo de vida, marcas preferidas e locais de compras mais frequentes e encaixa tudo isso no orçamento do cliente.

Membro do Grupo de Pesquisa em Linguagem, Mídia e Moda da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a jornalista e consultora de imagem, Karen Leão, é uma das pioneiras no serviço aqui em Manaus. A consultora encontrou inspiração nos outlets de Miami.

Apesar de parecer um serviço simples, Karen garante que é preciso de muito estudo para mapear os gostos do cliente.

“Se alguém liga e diz que tem a necessidade de uma roupa de gala para um casamento, eu já pergunto a idade dela, os gostos, identifico as lojas. É preciso ter todas essas informações isso para ir logo nos lugares certos e fazer as compras”, explicou a personal.

Com as pessoas que não fazem ideia do que vestir ou presentear, Karen utiliza outra estratégia e trabalha por eliminação.

“Eu gosto de saber as características da pessoa que vai ser presenteada, é fundamental que seja feito um trabalho de investigação e observação para saber o que agrada e o que não é bem-vindo”, esclareceu.

O serviço é cobrado por hora. Dependendo das necessidades dos clientes são oferecidos até pacotes personalizados. Os personal shoppers ainda não são muito conhecidos na cidade, mas algumas pessoas que trabalham bastante ou não tem disponibilidade e paciência para enfrentar um shopping lotado e estresse com filas e estacionamento, já se beneficiam da novidade.

O grupo Ikigai, que atua na área de Personal Coaching, também começou a investir no segmento de serviços exclusivos de compras desde novembro. A equipe conta com 15 especialistas em compras que vão até a casa do cliente e, a partir do encontro, criam uma relação de ideias de presentes a partir de R$ 20. Os presentes são entregues embalados no dia e local combinados.

O serviço oferecido pela equipe possui um catálogo variado que inclui perfumaria, cosméticos, kit fitness, maquiagem e mais. Tudo para agradar a exigência da clientela.

Segundo o líder da equipe, Franzi Rebello, 30, a ideia surgiu depois de uma observação no mercado exterior. De acordo com Franzim, a demanda tem crescido.

“Temos uma procura bem grande e reuniões quase diárias. Esperamos atingir uma boa meta de vendas para entrar o ano bem. Nossa ideia é oferecer um serviço seguro, dando comodidade e tempo para as pessoas que nos procurarem”.

E você, gostou da ideia?

Laize Minelli

Portal EM TEMPO