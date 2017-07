Tá ‘boiando’ nessa história de GOT? Entenda o universo de Game of Thrones

O sucesso da HBO é baseado em uma série de livros do estadunidense George R. R. Martin – Divulgação

Entenda a série

– A história é inspirada nos livros “A Guerra dos Tronos”, do autor George R. R. Martin

– A trama se passa no mundo fictício de Westeros, que é formado por Casas de diferentes famílias

– Todas estão disputando o Trono de Ferro, pois seu rei comanda a região dos Sete Reinos

– A série começa com a morte do rei Robert Baratheon, que confia o cargo a Ned Stark

– Stark é um homem digno e respeitado, que acaba traído pelos Lannisters

– Em paralelo, surge a Casa Targaryen, que já foi dona do trono e cujos herdeiros sonham em retomá-lo

– Alguns lugares têm clima agradável, outros sofrem com o inverno, que pode durar anos

– Quem protege Westeros é a uma grande muralha patrulhada por defensores

Conheça mais sobre os personagens:

Casa Baratheon, fica em Ponta Tempestade

Após a Guerra do Usurpador, o rei Robert Baratheon (Mark Addy), da Casa Baratheon, reivindicou seus direitos ao Trono de Ferro. Ele é casado com Cersei Lanister (Lena Headey), mãe de Joffrey (Jack Gleeson), que é o príncipe herdeiro do trono

Lema: “Nossa é a fúria”

Casa Stark, fica em Winterfell

Os Starks são descendentes da família que construiu Winterfell e a muralha. O rei do norte é Ned Stark (Sean Bean), casado com Catelyn Tully (Michelle Fairley) e que tem como filhos Robb (Richard Madden), Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams), Bran (Isaac Hempstead Wright), Rickon (Art Parkinson) e o bastardo Jon Snow (Kit Harington)

Lema: “O inverno está chegando”

Leia também: Alerta de Spoilers: com alianças e batalha naval, ‘Game of Thrones’ acelera o ritmo

Casa Lannister, fica no Rochedo Casterly

O rei é Tywin Lannister (Charles Dance), que tem como filhos Cersei, rainha de Westeros, e Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), irmão gêmeo de Cersei, além de Tyrion (Peter Dinklage)

Lema: “Ouça-me rugir”

Casa Targaryen, fica na Pedra do Dragão

Pertence a uma família nobre de Valyria que escapou da ruína de seu continente. Seus integrantes viveram por séculos na ilha de Dragonstone até que Aegon Targaryen e suas irmãs partiram com seus dragões para conquistar os Sete Reinos. O rei Robert tomou o trono que antes era dos Targaryen, e os únicos ainda vivos na família são Daenerys (Emilia Clarke) e Viserys (Harry Lloyd), que vivem exilados

Lema: “Fogo e sangue”

Onde ver:

“Game of Thrones” está em sua sétima e penúltima temporada

É possível ver os novos capítulos na HBO (legendado) e na HBO2 (dublado), aos domingos, às 22h

No aplicativo HBO GO (para assinantes do pacote HBO) também estão liberados, assim como as temporadas anteriores

Para assinantes da NET, é possível assistir pelo Now

Os DVDs até a sexta temporada já estão à venda

Folhapress

