T1 recebe serviço de drenagem nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalhará na recuperação de dois trechos de drenagem profunda corrompidos dentro do Terminal de ônibus 1, localizado na Avenida Constantino Nery, Zona Central da cidade. As obras, com previsão para iniciar na noite desta quinta-feira (22), serão feitas em caráter emergencial e devem durar até às 6h desta sexta-feira (23). A Seminf irá trabalhar com maquinário pesado e mais uma equipe com dez trabalhadores.

Inicialmente, não há previsão de alteração na circulação dos ônibus que passam pelo terminal, no entanto, fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) acompanharão a operação das linhas e orientarão os usuários, caso haja alguma mudança no funcionamento do local.

Com informações da assessoria