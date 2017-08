Suzana Vieira alfineta Marcelo Tas e diz que não gosta de ser chamada de ‘velha’

Susana Vieira voltou a polemizar na televisão durante sua participação no programa “Papo de Segunda”, do canal a cabo GNT, e não poupou ninguém. De acordo com a colunista Keila Jimenez, a atriz de 74 anos ressaltou que não aprovava as piadas sobre ela feitas pelo extinto “CQC”, da Band.

“Não há estômago que resista, você ser uma estrela e vem um idiota e tira uma revista e mostra uma vaca, dizendo :’Susana Vieira posou na Playboy’”, declarou.

Durante o programa, Susana ainda falou que não gosta de ser chamada de “velha”. “Não tem motivo para ridicularizar uma mulher. Sejam culhões, falem mal do Tarcísio Meira, digam que ele está velho, não digam que eu estou velha”, disparou.

Marcelo Tas, que foi um dos apresentadores do “CQC”, e que atualmente integra o time do “Papo de Segunda”, ficou desconcertado diante das reclamações de Susana sobre as piadas feitas na época e ressaltou que não aprovava as brincadeiras com a atriz.

