SUVs invadem mercado brasileiro; modelo é aposta de grandes marcas de veículos

O mercado brasileiro está vivendo – no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2016 – uma verdadeira invasão de veículos utilitários esportivos, mais conhecidos SUVs (do inglês Sport Utility Vehicle). A aposta das grandes marcas na categoria é clara em lançamentos para 2017 e até mesmo na evolução de outros modelos com a robustez e as novas tecnologias que somente um verdadeiro SUVs precisa para proporcionar grandes sensações.

Entre as grandes promessas que se tornou realidade está o SUV/crossover Nissan Kicks, que foi escolhido o ‘Melhor SUV/Crossover da América Latina’ pela Associação América Latina da Imprensa de Carros (Americar), durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. O troféu foi entregue ao vice-presidente de vendas e marketing da Nissan América Latina, José Román e ao presidente da Nissan do Brasil, François Dossa.

O Nissan Kicks é um modelo inspirado na cultura e no modo de vida da América Latina. Apresentado em maio, no Rio de Janeiro – a primeira vez que um modelo da Nissan foi lançado na América Latina, SUV chegou às concessionárias brasileiras no dia 5 de agosto, início dos Jogos Rio 2016, e estará disponível no resto da região a partir de 2017.

Produzido atualmente em Aguascalientes, no México, o Kicks é um dos primeiros modelos da Nissan a aplicar o conceito de ‘Mobilidade Inteligente’. Ele vem equipado de série com câmera 360º e o detector de objetos em movimento (Moving Object Detection), controle dinâmico de chassi (Chassi Control), controle dinâmico em curvas (Active Trace Control), estabilizador ativo de carroceria (Active Ride Control) e controle dinâmico de freio motor (Active Engine Brake), que atuam na suspensão, freios e também na estabilidade.

De olho na evolução do segmento utilitário esportivo, a Peugeot trouxe para o Salão do Automóvel o seu novo 3008, reformulado, com 8 centímetros mais comprido, 6,2 centímetros maior entre-eixos, sendo mantido apenas o 1,84 metro de largura. Apesar de maior, a fabricante conseguiu diminuir 100 quilos do novo 3008 em relação as versões anteriores.

A Peugeot implantou no 3008 a filosofia I-Cockpit, já presente no 208 e no 2008, que consiste em um interior com quadro de instrumentos para visualização acima do volante. Os mostradores ficam em uma tela de 12,3 polegadas, totalmente configurável.

Jeep Compass

Outra promessa de SUV que se concretizou com a primeira aparição pública, no Salão do Automóvel, foi o Jeep Compass, lançado mundialmente em setembro apenas para jornalistas. O veículo que é a nova aposta da fabricante depois do sucesso do Renegade, começará a ser vendido em 2017, como preços entre R$ 99.990 e R$ 149.990. Analistas observam que ele disputará mercado com o Hyundai ix35, Kia Sportage e até os SUVs compactos premium, como BMW X1, Audi Q3 e Mercedes GLA.

A Kia, que também aposta nos SUVs, trouxe para o Salão o Niro. O modelo que é um pouco maior do que o seu concorrente direto, o Honda HR-V, traz como a grande sacada o fator de ser um carro híbrido, com motor 1.6 de 103 cavalos a gasolina e um elétrico, de 43 cv. Somados, empurram o Niro com 146 cavalos. Não há confirmação de venda no Brasil, mas sem dúvida seria uma boa aposta em um segmento carente de opções, como o dos híbridos.

