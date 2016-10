Sustentabilidade: moradores do Prosamim fazem coleta seletiva de ‘pets’ e de óleo de cozinha usado

Um volume de 126 kg de garrafas pet descartadas e 110 litros de óleo de cozinha usados foram recolhidos dos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). A iniciativa foi realizada durante três meses pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), em parceria com a Associação Central de Catadores de Materiais Recicláveis – Recicla Manaus e moradores dos locais.

No mês de junho, foram instalados nos escritórios de sustentabilidade do Prosamim algumas caixas de coleta, ‘begões’, onde os moradores dos parques depositaram resíduos plásticos (garrafas pet), que foram coletadas pelo Recicla Manaus, nos últimos dois meses.

Além das garrafas pets, o Recicla Manaus também fez a coleta de óleo de cozinha usado que foi armazenado pelos moradores em suas próprias casas até os dias de coleta.

O material arrecadado será utilizado para fins de reciclagem. “Esse é um trabalho a longo prazo, mas acreditamos que no final esta ação junto ao Prosamim vai ser muito gratificante, na certeza de que estamos contribuindo para a preservação do meio ambiente e para uma melhor qualidade de vida das pessoa”, afirmou a diretora executiva da associação, Waldirene Santos da Silva.

Com informações da assessoria