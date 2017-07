Sustentabilidade é foco de empresa em Manaus

Sabin apoia projetos e iniciativas com causas socioambientais

Signatário do Pacto Global da ONU para a disseminação das boas práticas de sustentabilidade, o Grupo Sabin aposta cada vez mais nos investimentos socioambientais. Em Manaus, sua nova unidade matriz será um exemplo dessa determinação. Em fase de construção, o prédio terá duas estações de tratamento de efluentes.

“O tratamento dos nossos resíduos químicos já é feito segundo os parâmetros estabelecidos pelo Conama (357/2005), mas as estações vão automatizar o processo, deixando-o ainda mais eficiente”, afirma a presidente do Laboratório Sabin, Lídia Abdalla.

Ainda segundo Lídia, o Sabin tem diversas ações para o uso racional e consciente dos recursos naturais e dos resíduos gerados. As unidades de Manaus acompanham essa preocupação, que é uma das premissas do grupo, certificado pela norma ISO 14001:2004, e eleito, em 2016, pela 4ª vez, como a Empresa Mais Sustentável na categoria Pequenas e Médias Empresas do Guia Exame de Sustentabilidade.

“Estamos sempre trabalhando a conscientização de nossos colaboradores”, frisa o gestor do Laboratório Sabin em Manaus, Régis Torres, citando como exemplos o projeto ‘Adote uma caneca’, que visa incentivá-los a diminuírem a utilização de copos descartáveis para o cafezinho ou lanche.

A empresa possui ainda torneiras temporizadas e sensores de presença em todos os banheiros das unidades, para evitar o desperdício de água e energia pelo visitante, além do incentivo à verificação dos resultados de exames pela internet, evitando a utilização desnecessária de papel.

O Sabin apoia ainda projetos e iniciativas que visam chamar a atenção da sociedade para as causas socioambientais, como a Virada Sustentável de Manaus.

Com informações da assessoria.

