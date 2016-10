Suspenso, Neymar é liberado de viagem para Venezuela

O atacante Neymar foi liberado pela comissão técnica da viagem para a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Fora do jogo após ser suspenso na Arena das Dunas, o atacante do Barcelona vai deixar o hotel da seleção nesta sexta-feira (7) em Natal (RN).

O jogador recebeu o segundo cartão amarelo e está fora do confronto com a Venezuela, na próxima terça (11), em Mérida, pela primeira rodada do segundo turno das eliminatórias.

Neymar foi o destaque da seleção na goleada diante da Bolívia, por 5 a 0, nesta quinta (6), em Natal, mas não conseguiu controlar o nervosismo e terá que desfalcar o time. É o quarto cartão do jogador nas eliminatórias.

Neymar recebeu o amarelo ainda no primeiro tempo, mas Tite disse que o manteve em campo para não atrapalhar o time. “A equipe estava engrenada, ajustada. Não vou prejudicar o time por isso”, disse o treinador, que conseguiu a sua terceira vitória consecutiva no cargo.

Na última vez que foi suspenso por cartão, Neymar foi liberado da viagem para Assunção, onde a seleção empatou com o Paraguai, por 2 a 2. Neste período de folga, ele aproveitou Florianópolis (SC).

Tite afirmou que Neymar terá que ter maturidade para suportar as provocações dos adversários. “Faz parte da maturidade do atleta saber que as situações do primeiro tempo vão continuar. É do processo. Na volta do vestiário, disse ao Neymar: ‘Não fala com árbitro, não fala com o adversário, vai jogar, vai para dentro no último terço do campo. É um processo de maturidade que não pode prejudicar a equipe”, contou.

Com a goelada desta quinta (6) em Natal, a seleção brasileira permanece em segundo lugar. O time nacional soma 18 pontos. Já o líder Uruguai tem 19. Na terça, os uruguaios enfrentam a Colômbia, em Barranquilha.

Nesta sexta, os jogadores estão de folga em Natal. O time volta a treinar na tarde deste sábado (8), quando Tite vai começar a definir o substituto de Neymar. Willian é o mais cotado para a vaga. A delegação embarca para Mérida apenas no domingo (9).

Por Folhapress