Suspensão de ponto facultativo assusta e apenas 1.600 veículos devem deixar a cidade

O feriado desta quinta-feira (12) não trouxe grande movimentação para capital amazonense, mas alguns manauaras decidiram pegar a estrada e aproveitar a folga neste Dia de Nossa Senhora Aparecida. A estimativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) é que apenas 1,6 mil veículos circulem nas estradas até o fim do dia. Pouco, se comparado ao feriado da independência, quando 35 mil pessoas saíram da cidade.

Cerca de 50 agentes da Arsam estão dispostos nos quatro pontos principais de saída da capital: Rodoviária de Manaus, Avenida das Flores, barreira da Am-010 e Ponte Rio Negro. Segundo o tenente Juarez Nogueira, supervisor de fiscalização do órgão, os profissionais também dão suporte à Polícia Rodoviária Federal e aos agentes de trânsito do Detran-AM.

“Não temos muitas pessoas pegando a estrada hoje e o tráfego está fluindo normalmente, mas os condutores ainda devem tomar cuidado”, afirmou Nogueira. O tenente informou também que um ônibus fretado foi flagrado levando passageiros além da capacidade do veículo. O automóvel também levava uma botija de gás, o que pode colocar a vida dos passageiros em risco.

As recomendações de cuidado no trânsito também foram ressaltadas pela sargento Socorro Cruz, que supervisionava a inspeção de veículos na Ponte. “É preciso atentar principalmente para o cinto de segurança, estado dos pneus e o uso da cadeirinha para crianças que vão viajar de carro”, alertou ela.

Cruz também reforçou a importância de não misturar álcool e direção. Agentes do Detran-AM realizam o teste do bafômetro durante todo o dia, selecionando motoristas de forma aleatória. Caso o condutor seja flagrado alcoolizado, ele recebe uma multa no valor de R$ 2.934,70 e tem a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses.

