Suspeitos usavam gerador de energia para cavar túnel que ajudaria a fuga de 250 presos

Com aproximadamente 3 metros de profundidade e 8 de comprimento, um túnel, que daria acesso às dependências do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e facilitaria a fuga de 250 detentos da unidade, incluindo do interno Manoel Ivani Pinto Carioca, o “Manoelzinho”, irmão de um dos principais líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), João Pinto Carioca, o “João Branco”, foi encontrado na manhã deste sábado (14). Ventiladores, alimentos e até um gerador de energia foram encontrados no local.

Conforme o titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), coronel Cleitman Coelho, é possível que inúmeras pessoas tenham participado da construção. “Encontramos diversos mantimentos, ventiladores, redes, garrafões de água, baldes, gerador de energia e descarga de moto silenciadora. Era um plano bem arquitetado, com muitos fatores que davam suporte aos que estavam escavando o túnel”, afirma.

Este é o segundo túnel encontrado pela Seap neste ano. Em abril, uma estrutura foi descoberta no pavilhão 1 do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), evitando que presos condenados e de alta periculosidade fugissem da unidade. “Os internos utilizariam essa estrutura descoberta neste sábado nos próximos dias”, suspeita.

Em nota, a Seap informou que durante todo o fim de semana, equipes estarão atuando no ramal das unidades na BR-174 e na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste para acompanhar a rotina durante a visita de familiares e, assim, prevenir de eventos que possam desestabilizar o sistema.

