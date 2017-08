Dupla invade sítio e mata dono a terçadadas na Zona Norte

Os suspeitos fugiram após o filho do caseiro presenciar a tentativa de homicídio – Divulgação

O autônomo Manoel Pereira Corrêa, de 65 anos, foi assassinado com golpes de terçado na manhã desta segunda-feira (21), no quintal do sítio em que era proprietário, na rua Paxiúba, comunidade Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com um vizinho da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado, dois homens invadiram o quintal do caseiro por volta das 9h30. A suspeita é que o crime foi cometido como forma de represália por causa da prisão de três homens envolvidos com o tráfico de drogas no bairro, na última quarta-feira (16), em uma área de invasão que próxima à casa da vítima.

Leia também: Detento é morto a terçadadas, pauladas e tiro na Zona Leste de Manaus

“Vieram para matar ele porque na semana passada os policiais usaram o quintal dele para chegar até a invasão e prender os homens. Depois das prisões, outros criminosos aqui da área estavam achando que ele denunciou os homens que foram presos”, contou o vizinho.

Os suspeitos fugiram após o filho do caseiro presenciar a tentativa de homicídio. A vítima foi atingida com golpes na cabeça, braços e pernas. “Ele tentou se proteger e quase teve a mão esquerda decepada”, disse um vizinho.

Manoel foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital João Lúcio, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A esposa da vítima, a aposentada Francisca de Melo de Corrêa, de 70 anos, contou que depois que surgiu a invasão no bairro os moradores vem sofrendo com a falta de segurança. “Éramos casados há 30 anos e nesse mesmo período morávamos no nosso sítio. Agora tá muito perigoso. A polícia correu pelo nosso terreno e estavam pensando que meu esposo havia denunciado, mas ele não fez isso. Mesmo com receios vou ter que voltar para o sítio”, disse.

A Polícia Militar está no local do crime e faz buscas pelos suspeitos. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais

‘Cabeludo’, suspeito de assaltos na Zona Norte, é morto a terçadadas na Cidade de Deus

Ajudante de pedreiro é morto a golpes de terçado no bairro Jorge Teixeira

Suspeito tenta assaltar pedestre com faca de pão e leva a pior na Zona Leste de Manaus