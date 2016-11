Suspeitos matam um homem e ferem outro após perseguição no Amazonino Mendes

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem perseguidos por duas pessoas em uma motocicleta. O caso aconteceu na rua 29, do bairro Amazonino Mendes, Zona Norte da capital amazonense, na tarde deste domingo (13).

Segundo populares, as duas vítimas estavam em um carro, modelo Citroen, de cor cinza e placa JXH-5589, e eram perseguidas por duas pessoas desconhecidas em uma motocicleta – de características não informadas. Inicialmente, a polícia recebeu a informação que seriam quatro suspeitos, mas a hipótese foi descartada após testemunhas serem ouvidas no local do crime.

Ainda segundo os populares, ao chegarem na rua 29, o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu em um carro Celta, de cor prata e placa AUD-6242, que estava estacionado na via. Nesse momento, os suspeitos conseguiram se aproximar e atiraram várias vezes.

Um dos homens, conhecido apenas como ‘Kinho’, ainda conseguiu sair do carro e correr, mas ele foi atingido por pelo menos seis tiros. Os disparos atingiram a cabeça e o pescoço da vítima, que não resistiu e morreu na hora. O outro homem, que conduzia o carro e foi identificado como Cirley de Oliveira Correia, 20, foi socorrido por populares para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

O delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Campos, foi ao local e falou com a reportagem do EM TEMPO. Segundo ele, os homens realmente eram perseguidos pela dupla armada. Há hipótese das vítimas terem envolvimento com roubos na região onde ocorreu o crime, mas a polícia vai investigar a veracidade da informação.

A perícia da Polícia Civil e policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram encaminhadas para o local. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime. Ainda não há informações sobre a verdadeira motivação do crime.

Portal EM TEMPO

Colaborou Naritha Migueis